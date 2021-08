Les chambres de commerce de la Côte-Nord appuient le passeport vaccinal, mais avec des bémols

L’Alliance des chambres de commerces de la Côte-Nord s’est dite en faveur de l’implantation du passeport vaccinal, mais déplore entre autres ses conditions d’implantation auprès des entreprises.

Le milieu régional des affaires estime d’entrée de jeu que le passeport vaccinal pourra permettre de relancer pleinement et de façon sécuritaire plusieurs secteurs de l’économie.

Le passeport « contribuerait également à empêcher la prochaine vague (de COVID-19) de trop perturber l’économie et éviter la fermeture des secteurs d’activités comme nous l’avons connue dans le passé », ajoute le regroupement dans un communiqué.

Toutefois, l’Alliance s’interroge à savoir comment ses membres pourront assurer le respect et l’application de ce passeport, autant en ce qui concerne les clients que les employés.

Les chambres de commerce disent aussi déplorer que le gouvernement du Québec n’aide pas les entreprises pour l’achat du matériel pour numériser les codes et qu’en plus, elles doivent elles-mêmes gérer l’application de cette nouvelle mesure.

« Le gouvernement doit faire preuve de prévisibilité et donner rapidement des directives claires aux entreprises, car l’application de celui-ci débute dans moins d’une semaine (1er septembre). De plus, l’Alliance demande de sécuriser le passeport vaccinal et le code QR des Québécois rapidement », ajoute-t-on.

En terminant, le regroupement va même jusqu’à suggérer à Québec « de suspendre ou de reporter le déploiement du passeport vaccinal si les failles du système ne sont pas réglées d’ici le 1er septembre ».