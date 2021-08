Gill parle d’occupation du territoire

Marilène Gill a dévoilé le second thème de sa campagne lundi. Elle parle cette fois d’occupation du territoire.

Elle a proposé cinq manières de la favoriser. La candidate bloquiste suggère d’abord la tenue d’un forum sur le désenclavement et les transferts sans condition des fonds à Québec. Elle souhaite la valorisation des structures essentielles et l’adaptation des transports aériens à la réalité nord-côtière, l’amélioration des services de Poste Canada, l’instauration d’un crédit d’impôt pour attirer les jeunes en région, puis finalement, la mise en œuvre d’une relance verte par le bois.

« La Côte-Nord est une terre d’immensité, riche et généreuse. Nous en sommes fiers et ça fait partie de notre identité. Toutefois, elle pose la question de son occupation, un défi auquel nous devons faire face ensemble et une opportunité pour de nous développer davantage », a-t-elle affirmé.

Avec ces cinq mesures, la candidate sortante veut « ouvrir davantage la Côte-Nord au monde ».

Elle vise également à faciliter la mobilité et l’approvisionnement des Nord-Côtiers, en plus de stimuler l’économie régionale.