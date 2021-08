Les Métallos contre la vaccination obligatoire en milieu de travail

Le Syndicat des Métallos encourage ses membres à se faire vacciner, mais estime qu’il s’agit d’un choix que chacun doit faire individuellement.

Le Syndicat des Métallos a fait connaître ses couleurs face au sujet sensible de la vaccination obligatoire en milieu de travail et du passeport sanitaire.

Dans le contexte où le gouvernement étudie la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour certains secteurs et emplois, les Métallos considèrent que « les employeurs n’ont pas à s’immiscer dans cette décision individuelle ».

Sans préciser davantage, ils affirment qu’il pourrait toutefois y avoir « certaines rares exceptions dans des secteurs particuliers ».

« Le Syndicat des Métallos défendra tous ses membres. Les choix personnels qu’ils font quant à leur intégrité physique et leur santé ne devraient pas servir de prétexte à des sanctions de la part de leur employeur », indique l’organisation dans un communiqué.

Passeport sanitaire

Le passeport sanitaire entre en vigueur mercredi au Québec. Il sera requis pour accéder aux services non essentiels. Les Métallos considèrent qu’exiger le code QR pour accéder à son lieu de travail serait « un détournement de l’esprit de cette mesure, destinée aux services et activités non essentiels ».

L’organisation syndicale est toutefois d’avis qu’il ne faut pas baisser la garde en milieu de travail. Elle y recommande le maintien des mesures de prévention et de réduction des risques à la source, comme rester à la maison en cas de maladie ou le port du masque.