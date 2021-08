Motocross : la chaleur affecte Matt Lemieux

Le jeune pilote de motocross Matt Lemieux a affronté un adversaire qu’il n’aura pas réussi à dompter lors de la cinquième tranche du Challenge Québec de motocross, la chaleur. Les résultats du jeune Baie-Comois durant cette épreuve disputée à Franklin auront donc été conséquents.

Si Matt a de nouveau été solide dans la classe open 50 cc, avec une victoire et deux troisièmes positions durant le weekend, ce fut plus laborieux en classe 7-8 ans 50 cc, alors qu’il a terminé 3e, 5e et 8e dans ses trois courses.

« Dès le samedi, durant les entraînements, ç’a été très difficile et comme bien des Nord-Côtiers peuvent l’être, Matt a été très affecté par la grande chaleur qui régnait » a lancé le père du garçon, Marc André Lemieux. « Il a eu beaucoup de chutes et on a décidé d’arrêter l’entraînement ».

« Le dimanche, ç’a bien fonctionné dans l’open, où les courses étaient plus fluides, mais dans le 7-8 ans, ç’a été différent. Matt a chuté dans la deuxième course, et ça l’a comme complètement épuisé. Après la course, quand je lui ai enlevé son casque, j’ai vu un petit garçon aux yeux vitreux, sans aucune énergie », a expliqué M. Lemieux.

Après une bonne période de repos, Matt est revenu pour la troisième course. Il a connu un bon départ selon le paternel, mais un carambolage impliquant 14 coureurs a ruiné sa course. « Il s’est retrouvé en-dessous du tas. Il a fait une belle remontée, mais il s’est retrouvé loin après le crash. »

La chaleur n’a pas seulement ralenti Matt, elle a aussi affecté sa monture. « Il faisait tellement chaud que le moteur ne refroidissait pas entre les courses », a lancé Marc André Lemieux, qui a donc dû changer les fluides à plusieurs occasions.

Comme l’engin a démontré « des signes de fatigue », il a été confié aux soins de Nord X Sports et Aventures, qui ont remonté le moteur à neuf rapidement afin que Matt puisse continuer à rouler à pleins gaz.

Matt a aussi eu à se frotter à de solides opposants dans ce dur weekend, comme les Ontariens Tommy Kingsley et Chandler Powell, qui sont venus démontrer leur talent de ce côté-ci de la frontière.

Après cinq des sept épreuves du calendrier, Matt Lemieux se retrouve en bonne position, lui qui pointe au deuxième rang du classement général dans le 50 cc Open et au troisième échelon chez les 7-8 ans 50 cc.

La prochaine tranche du Challenge Québec de motocross se tiendra le weekend prochain sur la piste d’Issoudun. La saison prendra fin le 19 septembre au centre de motocross Xtown de Mirabel.