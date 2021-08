Qualité Motel s’amène sur les berges de la Côte-Nord pour de la musique et du nettoyage

Qualité Motel a le vent dans les voiles. Le groupe s’est lancé à l’aventure le 19 août avec sa Virée du Saint-Laurent. Un trip en voilier, parti de Gaspé, qui les amènera sur la Côte-Nord avec quatre arrêts sur les berges pour des prestations musicales, mais aussi pour une prise de conscience sur l’environnement qui entoure ces lieux.

Qualité Motel, c’est la même bande de Valaire qui répète l’expérience de 2019 en un peu plus de temps. Il y a deux ans, les cinq membres avaient traversé le fleuve, de la Gaspésie vers L’Isle-aux-Coudres, avec trois dates en une semaine, un projet « un peu casse-gueule », a lancé Luis Clavis.

La Virée du Saint-Laurent de 2021 les fera accoster à Baie-Comeau le 31 août, à l’île du Grand-Caoui (près de Pentecôte) le 3 septembre, à Sept-Îles le lendemain et à Havre-Saint-Pierre le 8 septembre.

Cette tournée en voilier, c’est plus que des prestations du groupe sur les berges où ils accosteront. Pour trois des quatre arrêts de la région, un nettoyage des berges est aussi au calendrier, en collaboration avec Organisation Bleue et TELUS.

« C’est de la diversification dans nos actions. On veut diminuer les empreintes de Co2. Ça encourage à faire de meilleurs choix pour l’environnement. Il y a aussi un rapport avec le fleuve et ce qui l’habite. On encourage les gens à une prise de conscience, car il y a beaucoup de plastique dans le fleuve », soutient Luis.

« Pour les shows, on va dans des endroits différents que ce qu’on fait d’habitude. On valorise le territoire et on veut être créatif ».

Les activités ne manqueront pas avec les arrêts du groupe Qualité Motel sur la Côte-Nord dans le cadre de sa Virée du Saint-Laurent.

À Baie-Comeau

Nettoyage des berges – 31 août – 17h à 19h, Plage Champlain

Prestation musicale – 1er septembre – Anse Saint-Pancrace – Activités dès 13h – Prestation de Funky Falz à 16h30 – Spectacle de Qualité Motel à 18h30 – Autres activités (kayak/tyrolienne) sur réservation auprès d’Attitude Nordique ($ pour certaines)

Sur l’Île du Grand-Caoui

Activités – 3 septembre – Rendez-vous à la Pointe-à-Luc à 9h – Traversée en kayak vers l’île à 10h – Épluchette de homard dans le Fer à Cheval à midi – Retour en kayak au coucher du soleil (18h)

À Sept-Îles

Prestation musicale – Vieux-Poste – 4 septembre – 17h FunkyFalz – 18h30 Qualité Motel – Autres activités sur le site – Bracelet obligatoire

Nettoyage des berges – Pointe de Moisie – 5 septembre – 10h à 12h (en partenariat avec la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles – Accueil des bénévoles dans le stationnement asphalté au bout du chemin des Forges à la pointe de Moisie. Des prix de présence seront tirés parmi les participants.)

À Havre-Saint-Pierre

Prestation musicale – 1740, rue de l’Anse – 8 septembre – Prestation de Funky Falz à 15h – Spectacle de Qualité Motel à 17h30 – Autres activités



* Pour tous les détails entourant les arrêts festifs et environnementaux de la Virée du Saint-Laurent sur la Côte-Nord, consultez les « Évènements » spécifiques sur la page Facebook www.facebook.com/lavireedusaintlaurent/.