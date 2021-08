Coupe forestière au parc Boréal : « Jamais de la vie » – Yves Montigny

Les copropriétaires d’Attitude Nordique, Coralie Dumais et Fred Fournier, peuvent se rassurer. Selon le maire Yves Montigny, il n’est pas question d’opérations forestières dans le secteur du parc Boréal, où ils offrent des activités récréotouristiques. Photo Attitude Nordique

Les gens qui craignaient de voir des opérations forestières menées dans le secteur de l’ancien parc Boréal depuis le lancement d’une consultation publique par la MRC de Manicouagan peuvent se rassurer. Il n’y aura pas de coupe, a assuré le maire de la ville de Baie-Comeau, Yves Montigny.

« Jamais de la vie », a martelé l’élu, après avoir été abordé à ce sujet par une citoyenne inquiète, Lysandre St-Pierre, lors de la séance du conseil municipal du 30 août.

M. Montigny a reconnu que le potentiel forestier en cause fait bel et bien partie du nouveau plan d’aménagement forestier intégré tactique des terres publiques intramunicipales préparé par la MRC, et pour lequel une consultation publique se poursuit jusqu’au 10 septembre. Malgré tout, il confirme qu’aucune opération du genre ne sera menée.

« On ne fera pas d’opérations forestières pour ramasser de l’argent pour financer la MRC. Je vous le dis, on ne fera pas ça. On n’ira pas faire des coupes forestières sur le territoire du parc Boréal qu’on essaie de développer », a-t-il poursuivi, tout en soulignant avoir déjà discuté du sujet avec le préfet, Marcel Furlong.

Une pétition

Le week-end dernier, les copropriétaires d’Attitude Nordique, Coralie Dumais et Fred Fournier, ont lancé une pétition en ligne contre la coupe forestière dans ce secteur où ils offrent une multitude d’activités de plein air. En début de matinée mardi, elle comptait près d’un millier de signatures.

« Ce plan d’aménagement forestier affectera la pérennité des activités récréotouristiques d’Attitude Nordique sur ce site. La coupe forestière se fera à moins d’un kilomètre de nos installations de via ferrata et de tyroliennes dans la baie du Garde-feu », a écrit le duo dans sa pétition.

Attitude Nordique souhaite développer le secteur en vue d’une occupation quatre saisons avec l’amélioration des sentiers, de l’hébergement et des activités de tourisme d’aventure, entre autres. « Attitude Nordique a pour mission de protéger et promouvoir ce parc, un joyau nord-côtier qui mérite d’être reconnu ».