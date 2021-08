Manicouagan a sa candidate du Parti Libre Canada

Une cinquième personne se joint à la course dans Manicouagan, en vue de l’élection fédérale du 20 septembre. Bianca Girard représente le Parti Libre Canada.

Le Parti Libre Canada se dit basé sur « la démocratie directe et le respect de toute vie, et de ses éléments, humain, minéral, végétal et animal ».

Le nouveau parti rassemble actuellement un peu plus de 90 candidats, principalement au Québec.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, la candidate Bianca Girard indique croire au changement et « avoir envie que les enfants aient une politique où ils peuvent s’exprimer ».

Elle se décrit comme n’étant pas une politicienne, mais bien une « citoyenne bien tannée qui a le goût que ça change ».

L’éducation des enfants lui tient particulièrement à cœur et elle entend y consacrer ses énergies.