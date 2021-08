Rodrigue Vigneault ne veut pas de programme « bar ouvert » pour la relance économique

Le candidat conservateur Rodrigue Vigneault a fait part de ses priorités en vue du vote du 20 septembre prochain.

Le conservateur a parlé de main-d’œuvre et de relance de l’économie après COVID. Rodrigue Vigneault estime que le plan de création d’emploi et le programme pour favoriser le retour au travail des travailleurs de son parti sont avant-gardistes.

« Ça permettra tant aux entreprises qu’aux travailleurs d’y trouver leur compte », a-t-il dit.

Il a décoché au passage une flèche aux libéraux en affirmant qu’il ne s’agirait pas d’un « bar ouvert », contrairement aux programmes du parti sortant.

Pour solutionner la problématique de main-d’œuvre, Rodrigue Vigneault suggère que la Côte-Nord accueille davantage d’immigrants.

« Le vieillissement de la population, la baisse démographique, ça nous fait mal sur la Côte-Nord. Pour rattraper la situation, il faudra accepter plus d’immigrants dans un programme structuré en collaboration avec le provincial », a-t-il dit.

En matière de transport, le candidat originaire de Natashquan souhaite un échéancier plus réaliste pour le prolongement de la route 138.

« Sans rien enlever aux efforts déjà faits, quand j’entends qu’une partie de la construction déjà amorcée prendra trois ans pour l’achèvement d’un tronçon de 11 km, il y a de quoi se poser de sérieuses questions », a-t-il soulevé.

« Nous sommes en 2021, des routes ont été construites ailleurs dans le monde où les conditions géographiques étaient pas mal plus difficiles et complexes que celles actuelles sur la Basse-Côte-Nord, et pourtant, des voitures roulent dessus depuis longtemps », a-t-il martelé.

Par ailleurs, Rodrigue Vigneault se dit favorable à la construction d’un pont sur le Saguenay.

Le conservateur a aussi mentionné l’environnement, l’aide et le soutien aux communautés autochtones, ainsi que la loi sur les faillites et fermetures d’entreprises parmi ses priorités.