Trois nouveaux médecins arrivent aux Escoumins

Trois nouveaux médecins de famille seront en opération cet automne à l’Hôpital des Escoumins. Ces derniers prioriseront toutefois les patients à proximité et ne pourront donc pas desservir entièrement la clientèle du Dr Serge Tremblay.



« Nous tentons de répondre aux besoins de toute la population de la Haute-Côte-Nord, mais ces trois médecins desserviront principalement le secteur des Escoumins en fonction des besoins identifiés dans ce milieu », confirme le conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

Un des médecins est déjà à l’emploi alors que les deux autres sont attendus d’ici la fin de l’année.

Au total, la Côte-Nord compte 118 médecins de famille et huit nouveaux s’ajouteront au cours des prochains mois, portant ainsi le total à 126 pour l’année 2021.

Plus précisément en Haute-Côte-Nord, 16 médecins sont en poste, soit 13 aux Escoumins et trois à Forestville. Quatre postes sont à combler, un aux Escoumins et trois à Forestville.

Liste d’attente

Chaque MRC de la région possède une liste d’attente pour l’accès à un médecin de famille.

« Il n’est pas possible de prévoir de manière précise le délai d’attente d’une personne, puisque celui-ci peut varier selon le nombre de personnes inscrites sur la liste d’attente du territoire concerné, de la condition de santé et de la disponibilité des médecins », soutient M. Paradis.

En Haute-Côte-Nord, présentement, 1 306 patients sont en attente au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF). Il s’agit de la troisième MRC de la région avec le plus de personnes sur cette liste. Manicouagan (2 213 personnes) et Sept-Rivières (1 560) sont celles qui sont aux prises avec les plus grands délais d’attente.

Les clients qui se retrouvent sans médecin de famille, comme ceux du Dr Tremblay lorsqu’il prendra sa retraite en janvier, doivent s’inscrire au GAMF pour obtenir les services d’un nouveau médecin de famille.

Il est possible de le faire en ligne sur le site du GAMF ou du Carnet de santé Québec, ainsi qu’en communiquant directement avec le personnel du GAMF du CISSS Côte-Nord au 1 844 962-5263. De plus, un formulaire papier est disponible dans les installations du territoire.

Les patients sont priorisés selon leurs conditions de santé. « Ils seront évalués et priorisés en fonction de leurs conditions sur le GAMF et les plus vulnérables seront pris en charge prioritairement », ajoute le conseiller en communication.

L’attribution d’un médecin se fait par priorisation de l’état de santé et de la date d’inscription au guichet, ainsi qu’en fonction de la disponibilité des médecins. Selon sa condition de santé, la personne se voit attribuer une cote de priorité d’inscription au GAMF.

« Lors de l’inscription au GAMF, ou lors de tout changement dans sa condition de santé, une personne peut demander à ce que l’infirmière clinicienne du GAMF la contacte afin de réviser sa condition de santé, et revoir sa cote de priorité, le cas échéant », précise Pascal Paradis.

À noter que pour une inscription au GAMF de la Côte-Nord, l’adresse inscrite au dossier de l’usager à la RAMQ doit avoir un code postal de la Côte-Nord, et l’inscription se fait dans le réseau local de services (RLS) concerné.

Moyenne provinciale

En date du 30 juillet 2021 pour la Côte-Nord, tous les groupes d’âge confondus, un total de 68 092 personnes étaient inscrites auprès d’un médecin de famille, soit environ 77 % de la population nord-côtière.

Spécifiquement pour le territoire de la Haute-Côte-Nord/Manicouagan, ce sont 32 518 personnes qui bénéficient des services d’un médecin de famille, représentant ainsi 82 % de la population.

« Nous nous situons dans la moyenne provinciale, qui se situe autour de 80 % », conclut M. Paradis.