Alerte AMBER : la SQ élargit le territoire de recherche

La Sûreté du Québec (SQ) fait appel à la population suite à l’Alerte AMBER du 31 août pour retrouver David et Jake Côté. Le rayon de recherche est élargi à l’ensemble de la province.

Le 31 août, en début d’après-midi, Jake Côté, 3 ans, a été enlevé à Sainte-Paule (Bas-Saint-Laurent) par le suspect, David Côté , 36 ans.

La SQ indique avoir retrouvé le véhicule tout-terrain (VTT) dans le secteur ciblé par ses policiers.

Selon ce qui est avancé, le suspect et son garçon pourraient maintenant se déplacer à pied ou en véhicule.

« Nous demandons aux citoyens et automobilistes de porter attention à la description physique et vestimentaire (voir détails dans l’image) de David et Jake Côté, sans toutefois s’aventurer près de Sainte-Paule pour ne pas nuire aux recherches, brouiller les pistes des maitres de chien ou risquer de s’égarer », souligne le Service des communications de la Sûreté du Québec, qui ajoute que selon des informations obtenues par ses enquêteurs David Côté pourrait être armé.

« Cela fait partie des raisons pour lesquelles nous vous demandons d’appeler le 9-1-1 si vous constatez une anomalie ou si vous voyez des personnes correspondant à la description de David ou Jake Côté et de ne pas tenter d’intervenir auprès de M. Côté. »