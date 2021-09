Michel Desbiens tentera sa chance dans Saint-Georges

Comme Le Manic l’avait révélé mardi, Michel Desbiens tentera sa chance en politique municipale. Le président du Syndicat national des employés de l’aluminium de Baie-Comeau cherchera à conquérir le siège de conseiller du quartier Saint-Georges.

Mëme s’il réside dans le quartier Saint-Sacrement, M. Desbiens a choisi de présenter sa candidature dans Saint-Georges, car c’est dans ce quartier que se trouve l’aluminerie Alcoa. « Il y a un paquet de monde de l’aluminerie, dont plusieurs résident à Saint-Georges, qui me parlent de me présenter », a lancé le candidat.

Michel Desbiens soutient également que la présence des parcs industriels Babin et Jean-Noël-Tessier dans ce district motivent sa décision. « Il y a plusieurs projets industriels qui me tiennent à cœur et je pense que mes contacts pourraient être utiles pour les faire avancer », soutient-il.

Le candidat indique qu’il fera une priorité du service aux citoyens. Il cite notamment les problèmes d’alimentation en eau potable dans le quartier au cours des dernières années, « des situations qui causent passablement de casse-tête aux citoyens ».

Avant de se lancer officiellement, Michel Desbiens voulait sentir que sa candidature était désirée et qu’il avait suffisamment d’appuis pour la présenter. « J’ai discuté avec plein de gens, et bien sûr avec ma conjointe, pour savoir si j’étais appuyé et je crois que je le suis. »

Président du syndicat des employés de production d’Alcoa depuis huit ans, M. Desbiens entend bien conserver ce poste s’il est élu. « On en a parlé, et les gars ne veulent pas que je débarque (du syndicat). Et du côté de la CSN, il n’y a aucun problème non plus que je me présente », a-t-il confié.

Même chose en ce qui concerne son implication au sein de Hockey junior Baie-Comeau, l’organisme qui gère les opérations du Drakkar, le club de la ville dans la Ligue junior majeur du Québec. Michel Desbiens occupe le poste de vice-président du conseil d’administration.

Martine Salomon est l’actuelle conseillère du quartier Saint-Georges. Rappelons que les élections municipales auront lieu le 7 novembre partout au Québec. Ceux et celles qui veulent présenter leur candidature pourront le faire entre le 17 septembre et le 1er octobre.