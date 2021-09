Belles performances des cavaliers nord-côtiers à Saint-Gédéon

La compétition équestre de l’écurie Le Sabot d’or, située à Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean, tenu les 28 et 29 août, a été l’occasion pour plusieurs cavaliers nord-côtiers de se classer dans le top 10 à de multiples reprises.

Les cavaliers nord-côtiers qui ont pris part à la compétition sont Gabrielle Fraser, William Charette-Imbeault, Isabelle Lebrun, Stéphane Boisseau, Pamela Michaud, Érika Michaud, Audrey Paquet, Émilie Michaud, Anaïs Gilbert, Édith Thorn, Janis Michaud, Caroline Martin, Mélissa Harvey et Joanie Bouchard.

Gabrielle Fraser a obtenu la première place dans la deuxième division et été disqualifiée dans la troisième division aux barils femme le samedi, ainsi que disqualifiée le lendemain, dans la troisième division.

À chacune des deux épreuves de barils jeune, la cavalière de Baie-Comeau a terminé première dans la première division et été disqualifiée dans la deuxième division. Au Grand Prix baril, dimanche, elle a fini troisième dans la première division et été disqualifiée dans la quatrième division. Elle a aussi conclu le Grand Prix baril Calcutta Open, samedi, avec une cinquième position.

William Charette-Imbeault, natif de Chute-aux-Outardes, a fini cinquième dans la deuxième division et été disqualifié dans la troisième division aux barils homme le 28 août, premier dans la troisième division et 10e dans la première division, le lendemain, à la même course, troisième au relais avec son coéquipier Stéphane Boisseau dans la deuxième division le dimanche, quatrième et 19e dans la troisième division au Grand Prix barils, sixième et neuvième à l’aller-retour de la première journée de compétitions dans la première division, ainsi que septième dans la première division et 13e dans la deuxième division au Grand Prix baril Calcutta Open.

Isabelle Lebrun, également de Baie-Comeau, s’est démarquée au slalom avec une première place dans la deuxième division samedi et une deuxième position dans la première division le lendemain. Elle a aussi bien fait aux barils femme avec une deuxième et une huitième position dans la troisième division, ainsi qu’une sixième place au Grand Prix baril, dimanche, dans la quatrième division.

Stéphane Boisseau, résident de Pointe-Lebel, a terminé premier au Grand Prix baril dans la quatrième division, troisième au relais dimanche avec son coéquipier William Charette-Imbeault dans la deuxième division, troisième et neuvième aux barils homme, ainsi que 20e dans la deuxième division au Grand Prix baril Calcutta Open, samedi.

La cavalière de Baie-Comeau Pamela Michaud a fini première à chacune des deux épreuves de barils, ainsi qu’obtenu des 21e positions samedi et dimanche aux barils femme dans la deuxième division.

Érika Michaud a conclu les compétitions de barils femme en cinquième et huitième position dans la deuxième division. La cavalière native des Bergeronnes est également arrivée huitième dans la troisième division au Grand Prix baril, dimanche.

Audrey Paquet de Baie-Comeau a eu une 20e et une première place aux épreuves de barils femme dans la troisième division, ainsi qu’une 10e position à l’aller-retour samedi dans la première division.

La cavalière des Bergeronnes, Anaïs Gilbert, a fini troisième au Grand Prix baril dans la quatrième division, 14e et neuvième dans la deuxième division aux compétitions de barils jeune, ainsi que 13e aux barils femme de samedi. Elle a également été disqualifiée dans l’aller-retour de samedi dans la deuxième division.

Édith Thorn, résidente de Pointe-aux-Outardes, a été disqualifiée et terminée première dans la deuxième division aux épreuves du tour de ring. Elle a aussi obtenu une 12e et une 23e place aux compétitions de barils femme dans la deuxième division, ainsi qu’été disqualifiée à l’aller-retour samedi.

Émilie Michaud, aussi originaire des Bergeronnes, a terminé quatrième et été disqualifiée dans la troisième division aux épreuves de barils femme, ainsi qu’été disqualifiée au Grand Prix baril dans la quatrième division.

Janis Michaud, également des Bergeronnes, a obtenu une 10e et une neuvième position aux compétitions de barils femme dans la troisième division, ainsi qu’été disqualifiée dans la quatrième division au Grand Prix baril dimanche.

Caroline Martin, conjointe de Stéphane Boisseau, a fini 14e et septième dans la troisième division aux épreuves de barils femme.

Mélissa Harvey, aussi de Baie-Comeau, a terminé 24e et 21e dans la troisième division aux compétitions de barils femme, ainsi qu’été disqualifiée aux épreuves de slalom et à l’aller-retour samedi.

Joanie Bouchard des Bergeronnes a conclu les compétitions de barils femme avec une 12e place dans la troisième division et une 26e position dans la deuxième division, ainsi qu’obtenu une 22e place au Grand Prix baril dans la troisième division.

La cavalière Alice Michaud, également des Bergeronnes, est quant à elle arrivée 20e et 14e dans la deuxième division aux épreuves de barils jeune.

Cette troisième et dernière compétition de l’année à écurie Le Sabot d’or fait partie du circuit du Club de barils Saguenay-Lac-Saint-Jean Côte-Nord, sanctionné par Cheval Québec.