Hôpital de Sept-Îles : les Lions s’unissent pour l’acquisition du Pentacam

Le directeur administration et développement de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, Guy Couture, et le président du comité Pentacam du Club Lions de Sept-Îles, Normand McDonald, présentent la contribution de la Fondation internationale des Clubs Lions pour l’acquisition de l’appareil à la fine pointe de la technologie pour le département ophtalmologique de l’hôpital de Sept-Îles.

La population nord-côtière n’aura plus besoin de se rendre dans les grands centres ou les centres hospitaliers universitaires pour les services en ophtalmologie. Les trois Clubs Lions de l’est de la Côte-Nord (Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre) et leur Fondation internationale ont contribué pour l’acquisition d’un appareil à la fine pointe de la technologie pour le département ophtalmologique de l’hôpital de Sept-Îles.

Le Pentacam, appareil d’une valeur de 100 000$, procurera une amélioration des mesures préopératoires de la cataracte pour de meilleurs résultats postopératoires.

Cette acquisition pour l’hôpital de Sept-Îles, grâce au don des Clubs Lions de Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre, permettra à plusieurs Nord-Côtiers de ne plus avoir à se déplacer en dehors de la région pour certains services en ophtalmologie.

Des centaines de personnes sont suivies en ophtalmologie et quelque cent doivent se rendre dans les grands centres. Avec le Pentacam, l’objectif sera que 75% de ses gens puissent être traités pour la vue à Sept-Îles.

Le nouvel outil de travail pourra aussi assurer de garder les spécialistes dans la région.

Le nouvel outil de travail pourra aussi assurer de garder les spécialistes dans la région.

« C’est un projet de grande envergure. Il y a beaucoup d’efforts pour être capable d’amasser les sous, j’en suis vraiment reconnaissante. C’est un joli petit bijou d’appareil »,a exprimé Dre Pascale Turbide, ophtalmologiste à l’hôpital de Sept-Îles.