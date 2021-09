Passeport vaccinal exigé pour voir jouer le Drakkar

Le passeport vaccinal sera exigé si on veut assister aux matchs du Drakkar au centre Henry-Leonard.

Il faudra avoir son passeport vaccinal afin de pouvoir assister aux rencontres du Drakkar de Baie-Comeau à son domicile du centre Henry-Leonard. L’organisation dit ainsi se conformer aux mesures énoncées par la santé publique.

Ce passeport, qu’on trouve sur l’application VaxiCode, sera donc exigé dès le prochain match hors concours de l’équipe le 24 septembre et ensuite pour le reste de la saison régulière, à moins bien sûr que les mesures sanitaires changent d’ici là.

La preuve vaccinale devra être présentée par toute personne de 13 ans et plus qui veut accéder au centre Henry-Leonard les soirs de matchs. Des bénévoles seront postés aux entrées de l’aréna afin de vérifier la preuve vaccinale et la preuve d’identité.

Le Drakkar profite aussi de l’occasion pour souligner que la capacité maximale d’accueil est fixée à 1 000 spectateurs, un nombre qui pourrait peut-être augmenter pus tard au cours de la saison, tout dépendant encore là de l’évolution de la situation de la COVID-19 au Québec.