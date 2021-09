Traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : une entente de principe a été conclue

La Société des traversiers du Québec informe dans un communiqué qu’une entente de principe a été conclue avec ses employés non brevetés syndicat Unifor représentant les employés non brevetés de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine.

Cette entente représente une étape importante pour le renouvellement de la convention collective des membres de ce syndicat.

« Nous avons écouté les revendications tout à fait légitimes de ses membres et avons trouvé, avec eux, des solutions pour rendre leurs conditions de travail encore plus attrayantes tout en respectant la capacité de payer

des Québécois. Les deux parties ont travaillé en toute bonne foi pour parvenir à des compromis gagnant-gagnant, sans que nos clients soient affectés par des moyens de pression. Il sʼagit donc dʼune excellente nouvelle pour la STQ, ses clients et ses employés », sʼest réjoui le président-directeur général de la STQ, Stéphane Lafault.

Il a d’ailleur lancé un appel aux employés non brevetés affiliés à la CSN pour la fin de semaine de la fête du Travail puisque l’avis de grève demeure en vigueur à ce jour, de même que celui déposé par les employés brevetés affiliés aux Métallos.

La grève est donc maintenue pour la traverse de Saint-Joseph-de-la-Rive/L’Isle-aux-Coudres et pour la traverse de Baie-Comeau-Godbout et Matane.