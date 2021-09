Clara Mayer briguera les suffrages dans le quartier Trudel

On aperçoit Clara Mayer entourée de ses deux enfants. La nouvelle venue en politique municipale espère se faire élire dans le quartier Trudel à Baie-Comeau. Photo courtoisie

Décidément, le quartier Trudel est convoité en vue de l’élection du 7 novembre à Baie-Comeau. En annonçant son intention d’y briguer les suffrages, Clara Mayer devient la deuxième personne à afficher ses couleurs, tandis que le conseiller sortant, Alain Charest, n’a pas encore confirmé sa présence dans la course.



Âgée de 39 ans et mère de deux adolescents âgés de 12 et 14 ans, la nouvelle venue en politique municipale tente sa chance dans le quartier qu’elle habite. Son intérêt pour le poste de conseillère, elle l’explique par le souci de servir sa communauté qui fait partie de son cheminement professionnel.

« J’aimerais faire une différence plus grande encore », indique en entrevue celle qui occupe la direction générale de la résidence pour aînés L’Oasis des pionniers, tout en se préparant à devenir actionnaire très bientôt.

Mme Mayer a d’ailleurs une feuille de route très diversifiée sur le plan professionnel. Elle a été propriétaire de l’ancien restaurant Porto Bello à Baie-Comeau avant de devenir directrice des ventes dans le domaine automobile.

Dans sa jeune vie d’adulte, la Baie-Comoise d’adoption a travaillé en République dominicaine et ouvert un restaurant en Algérie.

Une femme déterminée

Ce parcours semé de réussites et de difficultés a fait d’elle une femme déterminée, selon la principale concernée. « Quelqu’un m’a déjà dit : On ne définit pas une personne à ses réussites, mais à la façon dont elle se relève. Je l’ai mis en pratique à de nombreuses reprises et j’en suis très fière », a souligné l’aspirante candidate dans un communiqué.

Mme Mayer dit vouloir maintenant mettre à profit ses qualités personnelles et professionnelles dans la réalisation de projets porteurs pour la population.

Elle n’a pas encore défini les dossiers à faire cheminer pour son quartier. Elle souhaite établir ses priorités en consultant les citoyens, en leur donnant la parole. C’est de cette façon qu’elle veut bien les représenter si elle accède à la table du conseil municipal.

Rappelons que Dany Gauthier, un technicien en instrumentation et contrôle à l’aluminerie Alcoa et pompier volontaire à la Ville de Baie-Comeau, a confirmé en juin son intention d’être candidat au poste de conseiller dans le quartier Trudel.

Pour sa part, le conseiller sortant Alain Charest, qui termine son deuxième mandat à la table du conseil municipal, dit poursuivre sa réflexion.