Le Drakkar offre une prolongation de contrat à Pierre Rioux

La haute direction du Drakkar semble vraisemblablement satisfaite du travail de son directeur général, Pierre Rioux, car elle vient de lui offrir une prolongation de contrat deux ans, valide jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

« Nous assurons une continuité et, surtout, le succès de l’organisation dans les prochaines années », a soutenu la présidente du conseil d’administration du club, Julie Dubé, dans un communiqué. « Il est un gars d’équipe et nous savons qu’il va susciter l’adhésion et incarner la vision que nous avons pour le Drakkar de Baie-Comeau », a-t-elle ajouté.

« On m’a fait confiance il y a deux ans, je savais que c’était un bon défi et j’ai accepté volontiers de le relever », a indiqué Rioux, en entretien avec Le Manic. « Je suis très content de poursuivre le travail. Je pense que l’organisation veut installer une certaine stabilité. Il y a quand même eu pas mal de mouvement dans les dernières années. »

Soulignons que pour l’instant, les contrats de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire et de ses adjoints prennent fin au terme de la campagne 2021-2022.