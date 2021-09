Les équipes championnes de DekHockey Côte-Nord sont maintenant connues

DekHockey Côte-Nord a couronné ses équipes championnes de la saison lors des séries éliminatoires de dekhockey tenues du 16 août au 2 septembre.

Les équipes championnes sont les Hydrocarbures dans la classe Mixte D, Gryffondek dans la catégorie féminin B, The Unicorn (Mixte C), Les Dindes Noires (féminin C), Les Bulldogs (classe D), La Série F (classe C) et Les Cougars (classe B).

L’équipe gagnante de chaque classe représentera Baie-Comeau au Championnat provincial, qui se tiendra dans la région de Charlevoix sur quatre fins de semaines. L’événement commence le 10 septembre et se termine le 3 octobre.