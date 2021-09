Simon Gouache lance la saison du Centre des arts

L’humoriste Simon Gouache sera au Centre des arts le 9 septembre à 20 h pour présenter son deuxième one-man-show, Une belle soirée. Le spectacle lancera la saison automnale de l’institution culturelle.

« Simon Gouache est dédié à la scène depuis le début de sa carrière : rien n’est plus vibrant pour lui qu’une salle en délire! Doté d’une aisance unique sur scène, un sens comique aiguisé et un amour du métier qui ne cesse de grandir, ce dernier est un humoriste complet et authentique », indique le Centre des arts dans un communiqué.

En 2014, l’humoriste gagne le Prix Victor Révélation Juste pour rire. Un an plus tard, il remporte le Prix Victor Coup de cœur de Festival. Son numéro Le crossfit obtient plus de deux millions de vue sur Internet et devient viral en 2017. Ce numéro lui procure l’Olivier du Numéro d’humour de l’année en 2018.

Pour ce deuxième spectacle solo de Simon Gouache, lancé en 2019, plus de 50 000 billets ont été vendus jusqu’à présent.

Soulignons que 65 000 billets ont été écoulés pour son premier one-man-show, Gouache, qui lui a aussi valu deux nominations au Gala les Olivier.

Mentionnons qu’il a fait, pendant plusieurs années, les premières parties de Louis-José Houde dans le cadre de ses tournées Les heures verticales et Préfère novembre.