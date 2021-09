Carole Deschênes veut reconquérir le quartier N.-A.-Labrie à Baie-Comeau

Carole Deschênes a la politique municipale dans le sang. Après une retraite volontaire en 2017, qui faisait suite à 19 ans d’engagement citoyen, l’ancienne conseillère du quartier N.-A.-Labrie souhaite revenir à ses anciennes amours lors de l’élection du 7 novembre.

« Je suis tellement sollicitée que j’ai réfléchi », raconte au bout du fil celle qui a confirmé sa présence dans la course ce mardi. « J’ai du temps, j’ai beaucoup d’énergie. Je ne me suis pas trop éloignée de la politique municipale. Je prenais de l’information, mais sans vouloir jouer à la matante », ajoute-t-elle sur un ton rieur.

En 2017, lorsqu’elle a décidé de tirer sa révérence, c’est que ses projets de retraite ne concordaient pas nécessairement avec un rôle d’élue. Elle avait sur son radar de longs voyages se calculant en mois plutôt qu’en semaines. La vie en a décidé autrement, notamment en raison de la pandémie.

Autre réalité qui s’est imposée au cours des dernières années, c’est l’arrivée de deux petits-enfants. À cela, il faut jumeler les décès de deux membres de sa famille.

Carole Deschênes affirme que tout ça a changé ses priorités, d’autant plus que la piqûre de la politique, elle ne l’a jamais perdue. « Elle était juste un peu en retrait », lance-t-elle.

Apporter un plus

L’aspirante candidate veut à nouveau s’investir pour les citoyens du quartier N.-A.-Labrie et la population de Baie-Comeau. Elle espère apporter un plus en contribuant à dessiner l’avenir de la ville. « La COVID nous a fait réfléchir. On a une réalité à Baie-Comeau. Il y a des décisions qui doivent se prendre dans l’intérêt des citoyens, des décisions pas faciles. »

Forte de ses 19 années d’expérience au conseil municipal, Mme Deschênes considère être la mieux placée pour se mettre au travail rapidement dans les jours suivants l’élection.

« J’ai hâte d’aller à la rencontre des citoyens et citoyennes afin de connaître leurs besoins, leurs intérêts, leur vision de Baie-Comeau d’aujourd’hui et de demain! J’ai quitté la politique municipale pendant quatre années, mais la politique municipale ne m’a jamais quittée », conclut-elle.

Le quartier N.-A.-Labrie est actuellement représenté par Mario Quinn. Ce dernier a confirmé au journal Le Manic son intention de solliciter un deuxième mandat.