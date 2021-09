Un projet de 4M$ chez Métal 7 pour augmenter sa productivité

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont octroyé des prêts d’une valeur totale de 2M$ dans un projet d’investissement évalué à 4 M$ chez l’entreprise septilienne Métal 7.

Avec ce montant, l’entreprise qui exporte des produits dans une vingtaine de pays pourra faire l’acquisition d’équipements technologiques qui améliorera sa productivité.

Le président-directeur général de Métal 7, Éric Martin, donne en exemple l’achat de tours robotisés.

« Avec des tours robotisés, on va être capable de faire fonctionner notre production 24 heures par jour », explique M. Martin.

Ce dernier affirme aussi que la robotisation permettra de venir combler les quarts de travail de soir et de nuit. Avec la pénurie de main-d’œuvre, le recrutement est difficile pour cette période de travail.

Métal 7 est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication d’équipements pour l’industrie minière et de l’aluminium.

L’entreprise qui compte 105 employés espère que cet investissement viendra l’aider à atteindre son but de doubler son chiffre d’affaires d’ici deux ans.

Pour la ministre délégué de l’Économie, Lucie Lecours, qui était présente à Sept-Îles pour faire l’annonce de l’investissement, Métal 7 représente bien le type d’entreprise que le gouvernement veut soutenir en cette période de relance économique.

« Au Québec on manque de grandes entreprises. L’annonce d’aujourd’hui représente bien l’un de nos objectifs qui est d’aider les petites et moyennes entreprises à devenir de grandes entreprises. C’est ainsi que l’on va créer de la richesse au Québec », affirme Mme Lecours.

Visite à Baie-Comeau

La ministre Lecours a aussi profité de son passage sur la Côte-Nord pour aller visiter les installations de l’Entreprise Lefebvre IndustriAl à Baie-Comeau.

En 2019, le gouvernement du Québec avait octroyé un prêt de 1 125 000 $ à cette entreprise. Pour la ministre, il s’agissait d’une occasion d’aller constater les résultats de ce projet d’agrandissement qui a permis de créer 22 emplois.