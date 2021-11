Église Sainte-Amélie : le Conseil du patrimoine religieux honore Denise Dion

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec vient de remettre le prix Distinction bénévole 2021 à Denise Dion, la présidente de la corporation Église Sainte-Amélie.

En poste depuis 2017, Mme Dion s’est fait remarquer par l’ampleur colossale de ses démarches de recherche de financement pour assurer la conservation du bâtiment patrimonial et sa pérennité.

« C’est une belle reconnaissance et ça me touche que les gens du c.a. aient déposé ma candidature », a réagi la principale concernée.

Dans le dossier soumis au Conseil du patrimoine religieux, les administrateurs ont noté que leur candidate avait « réussi à monter plusieurs dossiers qui ont abouti à plusieurs centaines de milliers de dollars en dons et commandites ».

On peut penser au remplacement de la toiture de l’église et à la restauration du clocher, financée à 80 % par le ministère de la Culture et des Communications, ou encore à la récolte de 101 000 $ dans le milieu en pleine pandémie. Il y a aussi eu le financement d’un nouveau site web et de la création d’une expérience de visite autonome grâce à des outils d’interprétation technologiques.

La demande de reconnaissance comme institution muséale, pour laquelle la réponse est imminente, et le projet d’embauche d’une ressource en muséologie à temps partagé entre la corporation et deux autres organisations de la Manicouagan font également partie de ses nombreuses réalisations.

« L’impact le plus important a été dans la façon dont son implication a suscité, chez la population, l’importance de la conservation de notre patrimoine bâti. Il n’y a plus personne à Baie-Comeau qui est insensible au besoin de conserver notre histoire et notre patrimoine », souligne la corporation dans un communiqué.