Steeve Beaupré élu maire à Sept-Iles

On vient de confirmer la victoire de Steeve Beaupré.

Sept-Îles aura un avocat de formation comme maire. Steeve Beaupré deviendra le plus jeune à occuper ce poste depuis Valmont Blanchette (maire de 1964 à 1967 – Âgé de 41 ans à son entrée en fonction). L’homme de 44 ans a devancé au scrutin des élections municipales du 7 novembre Michel Bellavance et Steve Trudel. Il a obtenu 3 410 votes, 2 973 pour Bellavance et 314 pour Trudel.

« Les gens ont opté pour le changement. Je suis très heureux et content de marquer l’histoire (comme jeune maire). C’est une tendance au Québec », a mentionné le nouveau maire de Sept-Îles, qui compte se mettre à la tâche rapidement et tenir ses promesses d’avoir des infrastructures adéquates pour attirer des citoyens et retenir ceux de la municipalité.

Il ne s’est pas dit trop surpris du résultat, mais il savait que la course avec le candidat Michel Bellavance serait serrée considérant son expérience en politique municipale.

Le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles comptera six femmes autour de la table avec celles qui ont été élues sans opposition le 1er octobre. Il s’agit de Mélissa Tremblay (de l’Anse), Charlotte Audet (de Jacques-Cartier) et Élisabeth Chevalier (de Mgr-Blanche). Denis Miousse (de Marie-Immaculée), Daniel Guérault et Guy Berthe (du Vieux-Quai), élus par acclamation, complètent le portrait.