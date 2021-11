Raymond Lavoie l’emporte par quatre voix à Ragueneau

Raymond Lavoie a été élu à la mairie de Ragueneau, dimanche, avec une avance d’à peine quatre votes sur le maire sortant, Joseph Imbeault, qui se préparait à demander un dépouillement judiciaire au moment de mettre sous presse.



Dans la MRC de Manicouagan, c’est à Ragueneau où le résultat a été le plus serré. Le nouveau maire a récolté 271 votes (50,37 %), contre 267 (49,63 %) pour son vis-à-vis.

« L’important, c’est que tu sois élu et que tu travailles pour les citoyens », a commenté M. Lavoie, qui, à 64 ans, s’engage à prendre sa retraite à la fin de décembre afin de se consacrer entièrement à sa nouvelle fonction.

D’ici là, celui qui travaille selon un horaire de sept jours de boulot et sept jours de congé entend mettre la pédale au fond pour les dossiers municipaux lors de ses périodes de congé.

Amèrement déçu

« Moi, je n’ai pas le cœur à la fête ce matin », a réagi Joseph Imbeault, lundi, au lendemain d’une élection qu’il a perdue de justesse. Il espérait obtenir un troisième mandat.

Même s’il jonglait toujours avec l’idée de demander un recomptage judiciaire, tout laissait croire alors qu’il passerait à l’action. « À quatre voix, je me dois de le faire et de le faire par respect pour mes électeurs », a-t-il laissé tomber, non sans souligner que les neuf bulletins rejetés pourraient venir changer la donne.

Le maire sortant se frottait à un adversaire pour une première fois puisqu’il avait été élu sans opposition en 2013 et en 2017.

Les conseillers

Autour de la table du conseil, le conseiller sortant Claude Lavoie a défait Steeven Jean 69 (75 %) votes contre 23 (25 %) dans le district du Ruisseau-Vert. Pendant ce temps, la conseillère sortante du district de la Rivière-aux-Rosiers, Huguette Tremblay, l’emportait avec 52 votes (66,67%) contre 26 (33,33 %) pour David Ouellet.

Dans le district de la Rivière-Ragueneau, Yves Boulianne a vaincu le conseiller sortant Romain Bergeron par un résultat de 56 (68,29 %) votes contre 26 (31,71 %).

Rappelons que les conseillers Laurence Martel et Gilbert Dupont ont été réélus sans opposition dans les districts de Ruisseau-à-l’Anguille et Rivière-à-la-Truite tandis que Nataly Ruel a été élue de la même façon dans le district Rivière-aux-Vases.