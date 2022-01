Le Drakkar cède Raivis Kristians Ansons aux Sea Dogs

Raivis Kristians Ansons ne portera plus les couleurs du Drakkar. Il a été troqué aux Sea Dogs de St.John.

Le Drakkar a transigé jeudi, date limite de la période de transactions dans la LHJMQ, l’un de ses piliers offensifs, le Letton Raivis Kristians Ansons, qui terminera sa carrière junior sous les couleurs des hôtes de la Coupe Memorial 2022, les Sea Dogs de St.John.

Afin de se départir de son meilleur passeur cette saison (18 mentions d’assistance), le directeur général Pierre Rioux a reçu en retour un autre joueur européen, Evgeny Sapelnikov, le choix de 2e tour des Sea Dogs en 2022, le choix de 2e ronde du Cap Breton en 2023 et une autre sélection des Eagles en 2024, celle de 3e tour.

Ansons n’était pas du tout sur le marché des échanges a assuré Rioux. Si les plans s’étaient déroulés comme prévu, le numéro 55 allait terminer son passage chez les juniors sur la Côte-Nord.

« C’est une offre que je n’attendais vraiment pas, je n’étais pas en mode vendeur, mais on a démontré un réel intérêt pour Raivis. Je n’avais pas une grande ouverture au début, mais ça a évolué par la suite », a soutenu le dg. « Ce fut une décision difficile à prendre, mais c’était nécessaire pour notre organisation pour aller de l’avant. »

« Autant pour Raivis que pour nous, c’était la bonne chose à faire, a enchaîné Rioux. Il aura la chance de jouer dans une équipe qui ira à la Coupe Memorial et la visibilité qu’il aura lui permettra peut-être de signer un contrat professionnel. De notre côté, on pense pouvoir tirer le maximum de Sapelnikov, qui va avoir plus de responsabilités offensives, comme Jacob Gaucher à son arrivée ici. »

Raivis Kristians Ansons, lointain choix de deuxième ronde (78e) au repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey en 2019, a disputé trois saisons à bord du Drakkar. L’ailier gauche de 19 ans a revêtu l’uniforme à 88 reprises, amassant 21 buts et 44 mentions d’aide.

Pour ce qui est de Sapelnikov, lui aussi un ailier gauche âgé de 19 ans, il a été repêché au 82e rang du repêchage européen de 2021. Originaire du Belarus, Sapelnikov a compilé un bilan de cinq buts et trois passes dans l’uniforme des Sea Dogs.