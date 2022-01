Championnats nationaux : Véronik Mallet sur la deuxième marche du podium

Véronik Mallet vient de conclure sa dernière participation aux Championnats nationaux en carrière avec une médaille d’argent chez les Femmes Seniors de la compétition disputée à Ottawa.

La Septilienne de 27 ans a obtenu la deuxième meilleure note du programme libre qu’elle a patiné sur la chanson One day I’ll fly away de Randy Crawford, avec un pointage de 111,30 points, lui permettant de conserver sa deuxième place à l’issu du programme court de vendredi. »

Mallet termine avec un pointage cumulatif de 170,65 points. Elle n’est devancée au classement que par l’Ontarienne Madeline Schizas (198,24). Gabrielle Daleman, de l’Ontario, complète le podium avec le bronze et un pointage de 167,50 points.

« Je me sens bien. Je suis assis dans les estrades et c’est relaxe », a-t-elle fait savoir, un peu plus d’une heure après sa performance.

Elle a admis que le stress était bien présent, surtout qu’elle occupait le deuxième rang après le programme court, « mais je n’avais que le tiers de fait, il y en avait beaucoup à faire encore. »

La patineuse formée au Club de patinage artistique de Sept-Îles a indiqué son programme liber n’était pas parfait, « mais j’ai fait la job. »

Patinage Canada fera connaître demain l’athlète qui représentera le Canada à Pékin chez les femmes pour les Jeux olympiques. Le pays n’a qu’un « spot ».

La performance de Mallet pourrait lui ouvrir les portes pour d’autres assignations cette saison. Elle se dit confiante pour les Championnats des quatre continents du 17 au 22 janvier à Tallinn en Estonie.

Il y a également une place pour les Championnats du monde du 21 au 27 mars à Montpellier en France. Le Canada ne comptera qu’une fille pour ce dernier rendez-vous et il pourrait s’agir d’une patineuse différente de celle qui ira aux Olympiques.