Les Aventuriers voyageurs lancent le Festival international du voyage

Bien connus pour leurs films de voyage projetés dans les cinémas de la Côte-Nord et d’ailleurs au Québec, Les Aventuriers voyageurs lancent la première édition du Festival international du voyage, qui se déroulera virtuellement du 5 au 11 février.

L’événement aura lieu simultanément au Québec, en France, en Belgique et en Suisse grâce à un partenariat avec l’entreprise française ABM.

Pour lancer le festival, une conférence en direct de Belgique sera offerte le 5 février sur le coup de 13 h. On y relatera l’histoire d’un voyage du Québec à l’Alaska pour découvrir des gens qui ont choisi de réaliser leurs rêves en quête d’une vie meilleure, indiquent Les Aventuriers voyageurs dans un communiqué.

Ensuite, les participants pourront ensuite visionner pendant une semaine quatre films de voyage d’aventure sélectionnés et réalisés par des voyageurs de la France, de la Suisse et du Canada. On peut penser à ce Suisse qui propose de le suivre pendant son périple de six ans à vélo autour du monde sur plus de 100 000 km.

Le Pérou en humour et une course de 300 km vers l’Everest seront au coeur de deux autres films tandis que le festival bouclera la boucle avec un road trip sur les routes de la soie à la rencontre des populations de l’Asie centrale.

Chaque production comprendra une présentation vidéo des voyageurs dans laquelle ils expliqueront le contexte de leur voyage.

Une formation d’une durée de quatre heures est aussi proposée en option pour apprendre les rudiments de la réalisation d’un premier film de voyage.

Les personnes intéressées par ce premier Festival international du voyage peuvent se procurer leur billet sur le site des Aventuriers voyageurs.