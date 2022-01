Froid de canard, précautions à prendre

Alors qu’une vague de froid intense déferle sur le Québec, elle se fait davantage sentir dans les régions plus à l’est, alors que le mercure oscille entre – 26 degrés et – 30 degrés dans Charlevoix et sur la Côte-Nord.

Combinée au facteur vent, la température ressentie à Forestville est de – 40 degrés, – 33 degrés à Baie-Comeau, – 37 degrés à Sept-Îles et -36 degrés à La Malbaie.

Cet après-midi, les températures ressenties varieront entre – 29 degrés pour Charlevoix, -32 degrés à Baie-Comeau et Sept-Îles et -35 degrés en Haute-Côte-Nord.

Ces températures glaciales sont à l’ordre du jour pour moins de 24 heures selon Environnement Canada, alors que demain le mercure grimpera jusqu’à -12 degrés pour la Côte-Nord et – 9 degrés pour Charlevoix. Ce réchauffement se traduira par des averses de neige, soit moins de 5 centimètres prévus.

Précautions

La Direction de la santé publique invite les personnes âgées, les jeunes enfants, les travailleurs extérieurs, les motoneigistes et les personnes qui font de longues randonnées et des activités en montagne à faire preuve de vigilance. De plus, les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou respiratoire, d’angine de poitrine, d’asthme, de diabète et de troubles neurologiques risquent d’aggraver leurs symptômes lorsqu’elles sont exposées au grand froid. Les personnes sans-abri, à mobilité réduite, sous médication ou présentant des troubles psychiatriques sont également à risque. La Direction de santé publique recommande d’éviter de rester à l’extérieur pour de longues périodes, particulièrement, lorsque le temps est venteux. Le froid combiné au vent augmente considérablement le risque d’engelure; qui peut survenir entre 10 et 30 minutes d’exposition pour un adulte lorsque la température se situe autour de -28°C. Il est également recommandé de garder les enfants à l’intérieur si la température ou le refroidissement éolien est de -27 °C ou moins.

Selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dès que la température ambiante (à l’abri du vent) est inférieure à 5 °C, la vigilance s’impose car, à cette température, une exposition au froid, prolongée ou non, a des effets directs sur la santé. En effet, lorsque le corps est exposé au froid, il y a un risque que les pertes de chaleur excèdent les gains, et que la température du corps ou de certaines parties de celui-ci commence à s’abaisser anormalement. C’est ce qu’on appelle une contrainte thermique par le froid. L’exposition au froid peut ainsi causer l’hypothermie ou, encore, affecter les extrémités du corps (doigts, orteils, nez, joues, oreilles). Dans des conditions de froid intense, l’employeur doit mettre en place des mesures préventives pour fournir à ses travailleuses et travailleurs des conditions sécuritaires, indique la CNESST.