Une contribution santé pourrait être chargée aux non vaccinés

Le premier ministre du Québec François Legault a indiqué qu’il envisage d’ajouter une contribution santé à la charge des non vaccinés.

«Ce montant sera imposé à tous les adultes qui ne se font pas vaccinés. Ce n’est pas vrai que 10 % de la population va faire souffrir 90 % de la population. On veut que ce soit un montant significatif. On est en train de regarder avec le ministère des finances pour évaluer comment nous pourrons procéder », soutient François Legault.

Les hospitalisations continuent d’augmenter au Québec. Selon le dernier bilan, il y a une hausse de 188 hospitalisations pour atteindre 2742.

« Pour les hospitalisations, il y en a davantage et nous avons moins d’employés. Nous aurons besoin de 1000 empoyés de plus dans nos hôpitaux et 1500 de plus pour les CHSLD. Nous sommes en discussion avec les syndicats afin que des employés puissent faire plus d’heures si c’est possible », ajoute M. Legault.

Le premier ministre du Québec a répété que la vaccination demeure la clé du succès. «Les Québécois ont été des modèles. La majorité des Québévois sont vaccinés. Malheureusement, nous avons 10 % des gens qui sont non-vaccinés. Je comprend la grogne des Québécois puisque ces personnes viennent engorger notre système de santé puisque 50 % des lits aux soins intensifs sont occupés par les non vaccinés. »

Pour ce point de presse, il était accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et du directeur national de la Santé publique par intérim le Dr Luc Boileau. Ce dernier était jusqu’à tout récemment président-directeur général de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux.

M. Legault a d’ailleurs commencé le point de presse en remerciant le Dr Horacio Arruda pour son travail durant les 22 mois de pandémie comme directeur national de la Santé publique. «Au nom des Québécois, je dis merci au Dr Arruda pour tout ce qu’il a fait pour le bien-être des Québécois. »

Pour le retour en classe, il a maintenu que la date du 17 janvier était toujours envisagée.