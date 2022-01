Accident près de Moisie

La Sûreté du Québec a été appelé à 9h57 pour un véhicule qui aurait « capoté » et fait plusieurs tonneaux près de Moisie, a l’est de Sept-Îles, au kilomètre 1028, un peu avant le pont. La personne est incarcérée à l’intérieur du véhicule et on ne connaît pas la nature des blessures, indique la SQ.

Deux ambulances ont été dépêchés sur les lieux. Un autre véhicule pourrait aussi être impliqué.

La route 138 sera fermée pour une période indéterminée, a indiqué la SQ.

Plus de détails à venir