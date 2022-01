La Côte-Nord, un immense terrain de jeu même l’hiver

Julien Picherit et Bénédicte Filippi, sur le Lac des Rapides. À droite, la partie de la montagne où se situe la Croix des Indiens, sommet accessible en hiver pour les gens de niveau intermédiaire en raison de la forte pente. Photo Joanie Jacques

On dit souvent en été que la Côte-Nord est un immense terrain de jeu. Ce l’est tout autant en hiver alors que les responsables de Sentiers de la Côte, Julien Picherit et Bénédicte Filippi, invitent les gens à profiter de cette saison.

Les deux créateurs du site Internet (sentiersdelacote.ca) qui répertorie plusieurs sentiers, d’est en ouest, de nord en sud, sur la Côte-Nord, ont bonifié leur liste d’une dizaine d’autres.

La source de référence pour la randonnée pédestre renferme maintenant une cinquantaine de parcours, de Tadoussac à Kegaska, en passant par Fermont et Anticosti.

Pour le Français d’origine, Julien Picherit, établi à Sept-Îles depuis quelques années déjà, l’hiver est sa saison de prédilection.

« Ce fameux terrain de jeu qu’est la Côte est encore plus ouvert l’hiver. On découvre les paysages d’une autre manière », souligne-t-il, bien heureux qu’il y ait de « vraies saisons » au Québec.

Il mentionne que plusieurs sentiers sont plus faciles d’accès en hiver, faisant notamment référence au parcours de la Croix des Indiens sur le site du Lac des Rapides. « C’est un endroit méconnu avec une vue sur la baie de Sept-Îles », a-t-il exprimé.

Le site sentiersdelacote.ca se veut aussi l’outil de référence pour préparer vos excursions en raquette. Pour chacune des destinations, vous aurez la description du sentier, sa difficulté, son accès ainsi qu’une carte dynamique représentant le tracé et ses points d’intérêt.

Signe de l’engouement pour la randonnée pédestre, plus de 200 000 pages du site Internet ont été visitées depuis le lancement de la plateforme en mai dernier. Vous pouvez également vous référer à leur page Facebook et à leur compte Instagram pour y laisser vos commentaires, questions et suggestions.