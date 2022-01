Menottes et Petits pieds passe sous le giron du groupe Spin Sports

La boutique Menottes et Petits pieds vient d’être acquise par le groupe de boutiques Spin Sports, M et Marilyn.

Le groupe qui détient les boutiques Spin Sports et Plein air, M, et Marilyn vient de s’agrandir avec l’acquisition de la boutique Menottes et Petits pieds, spécialisée dans les vêtements pour enfants.

Selon un communiqué du groupe, l’incorporation de cette boutique pour enfants à notre groupe se fera le 21 février « et viendra bonifier notre offre vestimentaire ». Menottes et Petits pieds demeure à son adresse actuelle, sur la rue Bossé.

L’ancienne propriétaire, Claude Poirier, restera à l’emploi de la boutique, qui sera dorénavant dirigée par Elizabeth Roy. Le personnel actuel demeurera en fonction.

Le groupe des boutiques Spin Sports & Plein air, M et Marilyn compte désormais 32 employés et commence à couvrir une large gamme de vêtements et d’équipements. On retrouve aussi un autre commerce acquis l’an dernier, soit D’Avantage Lingerie, maintenant intégré à la boutique Marilyn.