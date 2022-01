COVID-19 : le nombre d’hospitalisations bondit à 14 sur la Côte-Nord

Soixante-huit nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan ce vendredi sur la Côte-Nord, tandis que six hospitalisations de plus sont répertoriées pour un total de 14 personnes qui occupent des lits dans les installations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

Selon les données prélevées à 10 h aujourd’hui, huit personnes sont hospitalisées à Sept-Îles, quatre à Baie-Comeau et deux aux Escoumins, précise-t-on du côté du CISSS.

Le nombre de nouveaux cas est à la hausse puisqu’il se chiffrait à 50 jeudi. Faut-il rappeler qu’il s’agit de personnes admissibles au dépistage par test PCR. Il ne tient pas compte des résultats positifs par l’entremise des tests rapides.

Il y a actuellement 790 Nord-Côtiers infectés par le virus. C’est cependant 58 de moins que jeudi.

Cas confirmés : 2 789 (+68) ⇒ 790 actifs

RLS Haute-Côte-Nord-Manicouagan : 1 400 (+22) ⇒ 368 actifs

RLS de Port-Cartier : 210 (+3) ⇒ 52 actifs

RLS de Sept-Îles : 731 (+38) ⇒ 263 actifs

RLS de la Minganie : 99 ⇒ 30 actifs

RLS de la Basse-Côte-Nord : 195 (+1) ⇒ 18 actifs

RLS de Caniapiscau : 94 (+4) ⇒ 43 actifs

RLS de Kawawachikamach (CLSC Naskapi) : 27 (+1) ⇒ Moins de 5

RLS indéterminé : 33 (-1) ⇒ 13 actifs

Éclosions dans les installations du CISSS de la Côte-Nord :

CHSLD des Bergeronnes :

29 travailleurs, 25 résidents

CHSLD N.-A.-Labrie (Baie-Comeau) :

20 travailleurs, 16 résidents

20 travailleurs, 16 résidents

Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – Médecine-chirurgie :

Moins de 5 travailleurs, moins de 5 usagers

Moins de 5 travailleurs, moins de 5 usagers

Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – UCDG-URFI :

Moins de 5 travailleurs, moins de 5 usagers

Moins de 5 travailleurs, moins de 5 usagers

Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – Radiologie :

Moins de 5 travailleurs, 0 usager

Moins de 5 travailleurs, 0 usager

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles (La Vérendrye) :

Moins de 5 travailleurs, 0 usager

Moins de 5 travailleurs, 0 usager

CHSLD de Sept-Îles :

6 travailleurs, 0 résident

6 travailleurs, 0 résident

(Source CISSS de la Côte-Nord)