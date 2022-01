Drakkar : les Olympiques pour Brian St-Louis

Hockey Canada a pensé à Brian St-Louis quand la Ligue nationale de hockey a décidé de ne pas envoyer ses joueurs et son personnel aux Jeux olympiques. Le responsable de l’équipement du Drakkar remplira le même rôle avec l’équipe olympique canadienne de hockey. Photo Drakkar de Baie-Comeau

Non, Brian St-Louis ne retourne pas avec les Olympiques de Gatineau! Le responsable de l’équipement du Drakkar de Baie-Comeau a été choisi pour jouer ce même rôle auprès de la formation qui représentera le Canada aux Jeux olympiques de Beijing, qui doivent s’ouvrir dans moins de trois semaines.

St-Louis, membre depuis plusieurs années déjà du personnel d’Équipe Canada junior, n’est pas un inconnu pour Hockey Canada. On a donc pensé à lui quand la Ligue nationale de hockey a décrété qu’elle n’enverrait pas ses joueurs à ces Jeux olympiques.

« Quand la Ligue nationale a pris sa décision, Hockey Canada a dû se revirer de bord rapidement. Donc, un matin à Edmonton, tout juste avant le début du Championnat mondial de hockey junior, le directeur de la structure m’a demandé si ça pouvait m’intéresser, d’aller avec l’équipe olympique. J’ai dit oui assez vite », a-t-il lancé.

L’employé qui a le plus d’ancienneté à bord du Drakkar n’avait pas ciblé une présence aux Olympiques dans son plan de carrière, mais l’idée lui avait tout de même déjà effleuré l’esprit.

« Aux Jeux de 2018, c’est mon collègue des Generals d’Oshawa, Bryan Boyes, qui y est allé. Je me disais alors que ça pouvait être le fun, mais sans plus », a ajouté St-Louis, qui soutient que pour cette fois, « j’étais à la bonne place au bon moment ».

Brian St-Louis n’a guère le temps de se prélasser d’ici là. Il quittera jeudi pour la Suisse pour le précamp de sélection de l’équipe nationale, auquel 35 joueurs sont conviés. Dix d’entre eux seront retranchés afin de composer la formation officielle. Avant de partir, il doit s’assurer que le Drakkar a tout ce qu’il lui faut en matière d’équipement pendant un mois.

Une première avec les pros

Il s’agira d’une première expérience pour le vétéran responsable de l’équipement avec des professionnels, lui qui a fait carrière dans le monde du hockey junior majeur.

« C’est sûr que ça va être un peu une autre forme de gestion, les relations sont différentes avec des adultes qu’avec des jeunes, mais le job reste la même à la base et la logistique est aussi lourde chez les juniors que chez les pros. »

Les joueurs qui formeront Équipe Canada à ces JO vont provenir d’un peu partout, de la Ligue américaine comme de la NCAA ou des différents circuits européens, dont la KHL. La seule restriction est qu’ils ne doivent pas avoir un contrat avec un club de la Ligue nationale.

Ce sera également une première visite dans l’Empire du Milieu pour St-Louis. « Je ne suis jamais allé en Chine et je ne pensais jamais y aller non plus. C’est loin en tabarouette », lâche-t-il en riant.

Ceci dit, Brian St-Louis comprend très bien l’importance du moment qu’il vivra dans les prochaines semaines. L’arrivée de l’équipe olympique canadienne de hockey à Beijing est prévu pour le 2 février.

« C’est le plus gros événement au monde, je me sens vraiment privilégié de pouvoir le vivre. Je suis aussi très fier d’y aller pour représenter ma ville, ma région et mon pays », conclut-il.