Le fédéral accorde un appui financier à la microbrasserie St-Pancrace

Développement économique Canada (DEC) accorde une aide financière de 134 900 $ sous forme de prêt à la microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau pour le développement de bières sans alcool et de seltzers aux fruits nordiques.

L’annonce a été faite par la ministre responsable de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec, Pascale Saint-Onge, en compagnie d’André Morin, un des co-propriétaires de la microbrasserie, et d’Yves Montigny, maire de Baie-Comeau. Mme Saint-Onge souligne l’aspect environnemental de ce nouveau procédé utilisé par la microbrasserie.

« En collaboration avec le Centre d’études de procédés chimiques du Québec, ils ont développé un procédé de production plus vert qui récupère l’alcool retiré de la production de bière sans alcool pour l’utiliser dans la production d’eau alcoolisée », a-t-elle indiqué. Le montant de près de 135 000 $ a servi, entre autres, à doter la microbrasserie de fermenteurs et d’une unité de séparation de l’alcool.

La microbrasserie St-Pancrace est soucieuse de diversifier son offre, avec les bières Uapishka, Walker et Flume qui auront leur version sans alcool, et avec la production d’un seltzer qui est une eau pétillante alcoolisée et aromatisée. Pour débuter, St-Pancrace offrira un seltzer avec deux arômes différents, l’un à l’argousier et l’autre à la camerise. Pour ce faire, St-Pancrace continue sa collaboration avec la Ferme Manicouagan et Argousiers Côte-Nord.

L’aide du gouvernement fédéral combinée à celle du ministère des Affaires municipales et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi que d’autres partenaires financiers ont permis à la microbrasserie d’acquérir de nouveaux équipements pour la production de ces produits pour un projet total de 440 000 $. La microbrasserie compte augmenter sa production de 50 000 litres la première année avec ces nouveaux produits et espère pouvoir passer à 100 000 litres supplémentaires pour un total de 500 000 litres dans deux ans.

Voulant élargir son offre de produits, la microbrasserie St-Pancrace a développé, en collaboration avec plusieurs organismes de la région, dont le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) et Innovation et développement Manicouagan, une nouvelle gamme de bière sans alcool tout en récupérant l’alcool pour l’intégrer à leurs nouveaux produits de seltzer qui connaît une forte popularité sur le marché actuel.

« Depuis le jour un, on a toujours comme vision de produire, promouvoir et commercialiser les produits brassicoles distinctifs et représentatifs de la Côte-Nord », indique André Morin, également directeur de la production à la microbrasserie baie-comoise.

« St-Pancrace, c’est une entreprise extraordinaire, non seulement représentative de la Côte-Nord, mais vraiment une entreprise qui porte la fierté régionale avec brio », souligne M. Montigny en ajoutant que les Nord-Côtiers « sont des pionniers et des battants qui vivent dans un territoire exceptionnel, non seulement avec la beauté du territoire mais avec un fort potentiel en croissance ». Le maire souligne également l’importance pour l’entreprise de travailler de concert avec des centres de transferts technologiques qui leur permet de développer ces nouveaux produits.

La mise en marché de ces nouveaux produits est prévue au printemps et la microbrasserie prévoit créer deux nouveaux emplois avec ce projet, un poste de brasseur et un autre en commercialisation.