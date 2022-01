Moins de vaccinés chez les 5 à 11 ans sur la Côte-Nord comparativement aux adolescents

Bien que la proportion des jeunes hautnord-côtiers âgés de 5 à 11 ans ayant reçu une première dose de vaccin soit plus élevée que la moyenne québécoise, il n’en demeure pas moins qu’au niveau régional, la réponse des adolescents se situe bien au-dessus de leurs cadets, surtout en Haute-Côte-Nord.



C’est ce que révèlent les données partagées par la Direction de la santé publique du CISSS de la Côte-Nord le 11 janvier, pour la période du 14 décembre au 11 janvier 2022. En effet, le groupe des 5 à 11 ans est inoculé à 66,4% tandis que chez les 12 ans et plus, 92,7% d’entre eux ont reçu leur première dose contre 90,8 % pour la seconde dose.

Ce taux baisse légèrement pour la population de la Haute-Côte-Nord qui se trouve dans la tranche d’âge de 18 à 39 ans alors que 86,2% d’entre eux ont été vaccinés une première fois contre 82,8% une seconde fois.

5 à 11 ans des autres MRC

Les 5 à 11 ans de Manicouagan ont reçu leur première dose dans une proportion de 56% tandis que pour ceux de la MRC de Sept-Rivières ce taux est de 50,2%. En Minganie les parents ont choisi de faire vacciner leurs enfants de cette même portion à la hauteur de 66,4% et en Basse-Côte-Nord à 60,5%. La MRC de Caniapiscau affiche un taux de 37,5% pour les jeunes de 5 à 11 ans.

12 ans et plus

Ce sont des taux de 93,3% et 89,9% respectivement pour la 1re et 2e dose enregistrés pour le groupe de 12 ans et plus en Minganie, suivis de ceux de la Basse-Côte-Nord (92,3% et 89,4%), de Manicouagan avec 89,6% et 87,5%, Sept-Rivières (88,7% et 85,8%) et Caniapiscau qui présente des taux de 83,9% et 79,6%.

18 à 39 ans

C’est la Minganie qui arrive au 2e rang, après la Haute-Côte-Nord, concernant le taux de vaccination des 18 à 39 ans avec des taux de 88,4% (1re dose) et 81,8% (2e dose). Les MRC de Sept-Rivières et de Manicouagan sont coude à coude avec des taux respectifs de 81,3% et 76,6% et 81,2% ainsi que 77,3% pour Manicouagan.

La population de 18 à 39 ans de la Basse-Côte-Nord a eu recours à la première dose à la hauteur de 80,6% et 76% pour la deuxième dose, comparativement à 80,1% et 74,3% pour les citoyens de la MRC de Caniapiscau.

Région Côte-Nord

Ce qui fait un total de 54,9% des Nord-Côtiers âgés de 5 à 11 ans qui ont obtenu la première dose, 89,8% des 12 ans et plus se sont prévalus de la première dose tandis que 87% d’entre eux ont reçu la seconde. Chez les 18 à 39 ans, le taux de première vaccination est de 82,3% contre 77,4% pour la deuxième dose.