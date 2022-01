(Mise à jour) Aucune traversée entre Matane et la Côte-Nord lundi

La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout annule finalement les deux allers-retours qui étaient prévus lundi entre les deux rives.

En début de journée, elle avait pourtant annoncé qu’une panne électrique et la tempête de neige à venir modifiait l’horaire, mais que deux traversées auraient tout de même lieu entre Matane et Godbout. Le départ de Matane était fixé à midi et le retour de Godbout à 15 h.

La direction de la traverse rappelle que ces modifications au service sont dictées par la sécurité des passagers et des membres d’équipage.