Départ victorieux pour le Drakkar en Abitibi

Les recrues Vincent Collard et Maël Lavigne ont marqué deux fois, tout comme Émile Chouinard et le vétéran Xavier Fortin, et le Drakkar de Baie-Comeau a entrepris du bon pied son périple de trois matchs en trois jours en Abitibi-Témiscamingue en disposant des Foreurs de Val-d’Or par la marque de 8-4.

L’entraîneur-chef Jean-François Grégoire n’hésite pas à placer ses jeunes troupiers dans toutes les situations et ce millage commence à profiter. Ainsi, Collard et Lavigne ont inscrit un but à forces égales et un autre en avantage numérique. Ce scénario explique également la soirée de travail de Fortin.

Les Foreurs ont profité d’un changement un peu laborieux au banc du Drakkar pour lancer les hostilités par l’entremise d’Alexander Mirzabalaev, dont le tir des poignets a trompé la vigilance d’Olivier Adam.

Mais le Drakkar a mieux joué que son adversaire dans ce premier vingt et ça a payé à la fin. D’abord, le trio des recrues a créé l’égalité avec le 8e de Collard à 16:31, laissé seul dans l’enclave et bien alimenté par Lavigne.

Ce même Lavigne a ensuite vu son entraîneur-chef lui faire confiance en lui donnant de la glace durant un jeu de puissance. Le longiligne attaquant l’a remercié en enfilant son 3e de la saison.

Dès la 29e seconde de la deuxième période, Thomas Pelletier a créé l’égalité, mais elle n’aura duré que 12 secondes. Émile Chouinard (3e) a trompé le gardien Frédéric Cousineau, à son premier départ en carrière, qui a mal paru sur la séquence. Collard a par la suite marqué son second du duel, servi cette fois par Olivier St-Louis.

William Provost a inscrit le troisième but de Val-d’Or de façon spectaculaire, passant son bâton entre ses jambes pour battre Adam dans la partie supérieure.

Mais les 1 447 spectateurs au Centre Agnico Eagle n’avaient pas encore fini de regarder la reprise sur l’écran géant que Lavigne s’échappait pour marquer son deuxième de la soirée, 18 secondes après la réussite de Provost.

Avec son 15e, Xavier Fortin a porté un dur coup aux espoirs des locaux en portant l’écart à trois buts à 17 :17. En troisième période, Mirzabalaev, Fortin et Chouinard, dans un filet désert pour sa part, ont complété leur doublé.

L’organisation des Foreurs n’a pas manqué de souligner le retour de Jacob Gaucher, lui qui a porté l’uniforme vert et or durant quatre saisons. En début de match, on lui a d’abord remis une bourse d’études qu’il n’avait pu recevoir la saison dernière.

Ensuite, durant la première pause de la première période, on lui a rendu un hommage présenté sur l’écran géant. Les spectateurs et les joueurs des deux équipes ont applaudi le capitaine du Drakkar.

Par la bande : Les deux formations se revoient au même endroit dimanche après-midi…Entre ces deux rencontres, le Drakkar rend visite samedi aux Huskies de Rouyn-Noranda…Remis de la COVID, Olivier Ciarlo et Étienne Arseneau étaient en uniforme.