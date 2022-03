Incendie dans un camion sur Pierre-Ouellet

Le feu a complètement détruit le moteur et l’habitacle du camion.

Le tracteur d’un camion semi-remorque a pris feu vendredi après-midi sur le boulevard Pierre-Ouellet à Baie-Comeau, à proximité de l’intersection avec le boulevard Comeau.

Le véhicule se trouvait alors tout juste devant l’entrée du magasin Gagnon Frères et celle du Couche-Tard qui se trouve à côté. Deux camions d’incendie des pompiers de Baie-Comeau sont intervenus sur les lieux afin d’éteindre le plus rapidement possible les flammes, mais le véhicule est une perte totale.

À première vue, le contenu de la remorque n’a pas été touché. Cette dernière transportait des produits de marque Molson.

La circulation en provenance du secteur Mingan a été détournée sur quelques mètres, de l’autre côté du boulevard Pierre-Ouellet, le temps que l’incendie soit maîtrisé et le véhicule remorqué.