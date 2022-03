Le Drakkar s’incline à Rouyn-Noranda

Le Drakkar n’a jamais pu faire jeu égal au pointage samedi contre les Huskies de Rouyn-Noranda. En contrôle dans ce duel malgré le pointage serré, les locaux ont signé une victoire de 4-3 aux dépens de leurs visiteurs de la Côte-Nord. Avec ce triomphe, Rouyn-Noranda repasse devant le Drakkar au 15e rang du classement général.

En quête d’un sixième gain à ses sept dernières sorties, le Drakkar a disputé une première période en demi-teinte, les Huskies s’avérant l’équipe la plus dangereuse sur la patinoire. La recrue Daniil Bourash, bien placé dans le haut du cercle de mise au jeu à la gauche d’Olivier Adam, a lancé les hostilités avec son 21e, un sommet chez les joueurs de première année dans la LHJMQ.

Dès la seconde minute du deuxième engagement, Samuel Johnson a doublé l’avance des locaux. Avant qu’il ne soit trop tard, le Drakkar a répliqué six minutes plus tard par l’entremise de Maël Lavigne (5e), encore bien placé dans l’enclave durant une supériorité numérique. C’était un troisième but en deux matchs pour le grand attaquant.

Jérémie Minville a toutefois redonné deux buts de priorité aux siens en prenant un tir qui a trouvé refuge à la gauche d’Adam. À peu près tout le monde à l’Aréna Glencore a bien vu la rondelle pénétrer, sauf les arbitres, de sorte que le jeu s’est poursuivi. La reprise vidéo a ensuite démontré l’évidence.

En troisième, le Drakkar a réduit l’écart de manière chanceuse. La remise en territoire adverse par la baie vitrée de Nathan Baril afin de permettre des changements a fait un bond qui a totalement surpris le gardien Samuel Richard, pris à contrepied.

Le but égalisateur n’est jamais venu par la suite. C’est plutôt Bourosh qui a fermé les livres à 15:22, durant un avantage numérique contre lequel Jean-François Grégoire en avait long à dire aux officiels. Niks Fenenko (4e) a complété le pointage alors qu’il restait une quarantaine de secondes au match.

Ombre au tableau dans le camp du Drakkar, Étienne Arseneau a été chassé du match pour avoir tenu des propos discriminatoires. Il devra en conséquence purger une suspension de cinq rencontres.

Le Drakkar complétera ce périple de trois matchs en trois jours en retournant affronter les Foreurs à Val-d’Or dimanche à 15 h.