L’histoire tragique de Roméo et Juliette de Shakespeare prendra vie sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau. Photo courtoisie Ballet Jörgen.

Le tragique au Centre des arts avec Roméo et Juliette

C’est une histoire d’amour intemporelle, une histoire de désespoir et de vengeance. Roméo et Juliette, le spectacle de ballet classique de la compagnie de ballet Jörgen, sera présenté sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau le 29 mars à 19 h.

« Créé en 1997, le spectacle Roméo et Juliette du Ballet Jörgen Canada a été présenté dans le monde entier et a été acclamé par la critique », indique le communiqué du Centre des arts de Baie-Comeau.

Pour cette nouvelle tournée nord-américaine 2021-2022, la compagnie Jörgen a mis le paquet en renouvelant décors et costumes. C’est le chorégraphe Bengt Jörgen qui signe la mise en scène « riche en émotions » de cette version de la tragédie de Shakespeare.

Ballet Jörgen s’est donné comme mission de parcourir le Canada afin de démocratiser cet art, en donnant plus de 1 500 représentations. Les danseurs évolueront sur la musique de Sergei Prokofiev, compositeur russe et créateur du ballet en trois actes de Roméo et Juliette en 1935.