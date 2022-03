Attitude Nordique s’associe à Rando Québec

Le sentier de la baie du Garde-feu fera l’objet de travaux de réfection majeurs après la fonte des neiges. Un budget de 80 000 $ y sera consacré par Attitude Nordique et ses partenaires financiers. On aperçoit Coralie Dumais. Photo Attitude Nordique

Attitude Nordique devient partenaire avec Rando Québec. En plus d’une aide financière pour le réaménagement des sentiers du parc d’aventure, ce partenariat lui donne accès à des conseils et des formations tout en assurant une plus grande visibilité aux différents parcours de randonnée.

Les sentiers du parc régional situé à l’extrême est du territoire de la ville de Baie-Comeau se retrouveront donc le répertoire des sentiers de Rando Québec. « Le fait qu’on n’était pas membre, on n’affichait pas dans leur répertoire », admet Coralie Dumais, copropriétaire d’Attitude Nordique en compagnie de son conjoint, Fred Fournier.

L’entreprise touristique de Baie-Comeau veut développer le volet sentiers du parc, dont elle occupe certaines zones à titre de locataire de baux pour ses activités. Et ce développement passera notamment par la remise en état de tronçons de marche abandonnés depuis plusieurs années.

« Avant qu’on soit là, ç’a été abandonné. On essaie de remettre ça en bon état », poursuit Mme Dumais, en parlant d’une « grosse remise en état ».

Un budget de quelque 80 000 $ sera consacré cette année à des travaux de réfection du sentier le plus populaire auprès des marcheurs, celui menant à la baie du Garde-feu sur une distance de cinq kilomètres. Les Aménagements nordiques se mettront au boulot en mai. Des ponts sont à refaire, des accès à améliorer et du débroussaillage à réaliser, entre autres choses.

Dans une autre phase, le sentier de l’anse à Moreau fera également l’objet d’un rafraîchissement majeur. « Dans les prochaines années, on veut que ce parc-là redevienne balisé et sécuritaire », souligne la copropriétaire.

Du financement

Attitude Nordique est à la recherche de bailleurs de fonds pour l’aider à financer les travaux de réfection et d’aménagement du sentier de 2022. Le montant de 3 000 $ obtenu de Rando Québec est un départ, mais des réponses sont attendues d’autres partenaires potentiels.

Coralie Dumais se réjouit de l’appui reçu de l’organisme spécialisé dans les randonnées. « C’est le fun, car il croit à ce parc-là, il voit un potentiel. »