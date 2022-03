Baie-Comeau recevra les Championnats du monde de paracyclisme en août

Dans l’ordre habituel, on aperçoit Jocelyn Pelletier, président de Manic-Action, Jesus Marono, directeur général de l’aluminerie Alcoa, Louis Barbeau, directeur général de la FQSC, Yves Montigny, maire de Baie-Comeau, Ian Beaulieu, président de Gestion SPACT, et Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan.

Baie-Comeau accueillera en août les Championnats du monde de paracyclisme sur route UCI pour la troisième fois depuis 2010, un honneur qui lui permet de se distinguer sur la scène internationale.



« C’est un privilège évidemment pour le Québec d’accueillir un événement de cette envergure-là. Il n’y a aucun endroit dans le monde qui ont accueilli les Championnats du monde de paracyclisme à trois reprises », a mentionné le directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes, Louis Barbeau, lors du lancement de l’événement, lundi, à Baie-Comeau.

Selon lui, la solide réputation que s’est forgée l’équipe de Gestion SPACT pour l’organisation de rendez-vous cyclistes internationaux au fil des 12 dernières années est gage de réussite pour la prochaine édition. Faut-il rappeler que la ville a présenté les Championnats du monde de paracyclisme sur route de l’Union cycliste internationale en 2010 et 2013, en plus d’étapes de la Coupe du monde en 2011, 2012, 2018 et 2019.

À cette feuille de route bien garnie, il faut ajouter les deux Championnats québécois sur route élite présentés à Baie-Comeau par Gestion SPACT et Manic Action en 2020 et 2021.

Des centaines d’athlètes

Quelque 400 athlètes représentant environ 45 nations convergeront donc chez nous afin de se mesurer les uns aux autres du 11 au 14 août sur des parcours aménagés dans le secteur Mingan et avec comme point de départ le boulevard Jolliet, à la hauteur de l’école secondaire Serge-Bouchard. Les paracyclistes accumuleront de précieux points en prévision d’une éventuelle qualification pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024.

« C’est excessivement important pour les nations de venir parce que, à travers les compétitions auxquelles les athlètes vont participer, ils amassent des points et ces points-là, ultimement, déterminent le nombre de places que chacune des nations vont pouvoir avoir aux Jeux de Paris », a expliqué M. Barbeau.

En incluant les membres des équipes des participants et leurs accompagnateurs, ce sont près de 700 personnes qui débarqueront en ville pendant plusieurs jours.

Dotée d’un budget autour de 700 000 $, l’organisation de ces championnats va bon train. « Ça ne paraît pas, mais on est rendu assez loin en termes organisationnel », a assuré Ian Beaulieu, président de Gestion SPACT, en rappelant qu’avec les contraintes au chapitre des voyages internationaux, les athlètes devaient se qualifier à l’avance.

« En termes de participation à date, c’est au-delà de nos espérances. On vise 400 athlètes et c’est vraiment en voie de réussite », a ajouté M. Beaulieu.

Rayonnement

Gestion SPACT vise un deuxième objectif, celui de faire rayonner la région Manicouagan. Parmi les moyens pris pour y parvenir, il y aura la diffusion en direct des deux jours courses sur route des samedi et dimanche par Les Productions SMP.

« On est vraiment en train de travailler à un concept où l’activité va être exceptionnelle et puis les gens de partout dans le monde vont pouvoir voir les prouesses des athlètes chez nous », s’est réjoui Ian Beaulieu.

Soulignons que le succès de l’événement dépendra aussi des bénévoles qui lèveront la main pour y participer. Gestion SPACT doit trouver 200 personnes disponibles pour apporter leur contribution pendant une semaine.

En marge des Championnats du monde de paracyclisme sur route UCI, deux activités seront proposées à la population, soit une randonnée familiale et le Défi Vélo Manicouagan. Un petit parc à vélo devrait aussi être aménagé sur le site.

L’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau agit comme présentateur officiel de l’événement, tandis que la Ville de Baie-Comeau et la MRC de Manicouagan en sont les partenaires majeurs.