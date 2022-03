Des conditions idéales pour la 18e édition du Boréal Loppet

Après avoir été reportée d’une semaine en raison des conditions météorologiques défavorables, c’est sous une température idéale que s’est déroulée la 18e édition du Boréal Loppet à Forestville le 19 mars alors que près de 90 compétiteurs ont pris place sur la ligne de départ.



Ski classique et en style libre, fatbike, duathlon et course sur neige étaient encore une fois au rendez-vous derrière l’hôtel EconoLodge.

Les participants devaient emprunter la boucle qui a été raccourcie à 12 kilomètres en raison des travaux d’Hydro-Québec dans le secteur à une, trois ou quatre reprises selon leur parcours.

Notons qu’une somme de 2 $ pour chaque inscription sera remise à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les réfugiés ukrainiens.

Les fondeurs se sont inscrits en moins grand nombre cette année à l’événement d’envergure, ce qui n’a pas surpris le président Éric Maltais.

« Je m’attendais à ce que la participation soit diminuée cette année en raison de la pandémie. L’an dernier, nous avions fait une édition virtuelle, et là, on revient à la charge avec un événement en présence. Je suis tout de même satisfait que nous ayons pu tenir l’événement et accueillir près d’une centaine de compétiteurs », affirme-t-il tout en remerciant les nombreux partenaires et bénévoles de l’événement.

Résultats

En termes de résultats, sept fondeurs ont complété le plus long parcours offert par la compétition, soit 48 km.

Du côté des femmes, dans le style libre, Danielle Pedneault a devancé son adversaire Marie-Josée Paradis d’un peu plus de 25 minutes lui permettant de remporter la médaille d’or.

Chez les hommes, dans le style classique, l’expérimenté Alain Plante a mis la main sur la première place en terminant 40 minutes devant le deuxième compétiteur, Jean L’Écuyer.

Dans le style libre, la lutte était plus serrée entre Simon Ouellet (1er) et Stéphane Lajoie (2e) puisque seulement deux minutes les séparaient.

En ce qui a trait à la boucle de 32 kilomètres, seulement une femme y a pris part, soit Anne Voyer qui a enfilé l’or à son cou.

Chez les hommes, en classique, Thomas-Charles Beaulieu était seul dans la catégorie 18-39 ans et Denis Chiasson a monté sur la première marche du podium pour les 40 ans et plus.

En style libre, Julien-Pierre Tremblay-Girard a complété son parcours avant Adam Fortin, chez les 18-39 ans.

Pour les 40 ans et plus, c’est Éric Martin qui a remporté le premier rang avec un temps plus rapide de cinq minutes comparativement à Styve Gagnon, qui a fini en deuxième position.

Les femmes se sont faites plus présentes à la distance de 12 kilomètres. Les fondeuses en style classique Cindy Miller et Julie Dubuc ont été départagées par une seconde mettant la main respectivement sur l’or et l’argent.

Quant au style libre, chez les 40 ans et plus, Françoise Trudel a pris la tête du classement devant Lise Audet alors qu’Anne-Julie Lajoie n’avait pas d’adversaire chez les 17 ans et moins.

Du côté masculin, en style classique, Mario Boudrault, étant le seul dans la catégorie 40 ans et plus, n’a eu d’autre choix que d’enfiler la médaille d’or.

Même chose pour Nathan Boudreau (17 ans et moins) et François-Étienne Gauthier (18-39 ans) en style libre.

Chez les 40 ans et plus, Jean-François Gauthier a terminé en première position devançant de deux minutes Michel Lessard.

Pour ce qui est du fatbike, chez les 18 ans et plus, Frédéric Morneau et Laydia Warren ont remporté à la distance de 11 km. Éric Clément a, quant à lui, effectué le parcours double (22 km) en solitaire.

Tous les résultats de la 18e édition du Boréal Loppet sont disponibles sur le site Web Gestion Spact.

L’organisation du Boréal Loppet ne serait pas possible sans l’implication de nombreux bénévoles année après année comme Richard Duchêne et Thalye Drisdell.