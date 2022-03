Finale Expo-sciences Côte-Nord : deux Port-Cartois remportent les grands honneurs

C’est grâce à leur projet, aux entrailles de la Cascadie, qu’Alexi Boudreault, 18 ans, et Alyson Dufour, 17 ans, ont remporté le Premier prix Hydro-Québec lors de la finale régionale Côte-Nord de l’Expo-sciences.

Les deux élèves de secondaire cinq du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier remportent une bourse de 750 $ et un trophée pour chacun des lauréats.

Cette année, il y avait 7 exposants qui ont pu présenter leur projet à plus d’une centaine de visiteurs en mode virtuel.

Une délégation régionale, composée de 3 projets, dont les lauréats du premier prix Hydro-Québec, prendra part à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2022.

En plus d’Alexi Boudreault et d’Alyson Dufour, la délégation de la Côte-Nord sera composée de Filip Odainic (école secondaire Serge-Bouchard à Baie-Comeau) et Adam Noël (enseignement à domicile).