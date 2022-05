Une 18e Randonnée Vélo Santé consacrée aux enfants

Cette année marque la 18e édition de la Randonnée Vélo Santé Alcoa, qui se tiendra du 26 au 28 août. Cette année, un appareil pédiatrique pourra être acquis par l’hôpital Le Royer avec les fonds amassés.

« Le bébé qu’on a mis au monde en 2004, Nathalie Castilloux et moi, et ensuite le comité organisateur qui s’est greffé à nous, a atteint l’âge de la majorité », lance d’emblée France Lévesque en riant, cofondatrice de la Randonnée et présidente d’honneur de la présente édition.

La nouvelle retraitée, directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux (FSSS) de Manicouagan les 20 dernières années, ne s’attendait pas à se faire demander d’être la présidente d’honneur de cette année. Après mûre réflexion et avec le soutien de son conjoint et son fils, elle a accepté d’occuper ce rôle en pensant à toutes les personnes qui ont participé ou se sont impliqués dans l’événement.

« Pour toutes ces personnes de cœur, c’est avec humilité et beaucoup d’émotions que j’ai accepté le rôle d’ambassadrice comme étant un privilège et un honneur de vous représenter », déclare Mme Lévesque devant les membres du comité organisateur et les quelques participants présents au lancement de l’édition 2022 de la Randonnée, qui se déroule comme d’habitude entre Sacré-Cœur et Baie-Trinité.

L’idée est d’abord venue du Dr Arnaud Samson. « Il était en train de pédaler sur la rive-sud pour militer pour une route verte sur la Côte-Nord. Ça prend un événement qui va mettre en lumière ce besoin-là d’avoir un parcours sécuritaire pour les cyclistes », raconte Mme Lévesque.

Depuis le début de l’aventure, les cyclistes ont amassé plus de 2 M$ pour la FSSS de Manicouagan. Chaque participant doit amasser un minimum de 1 500 $ pour pouvoir prendre le départ à Sacré-Cœur, ce qui représente 5 $ par kilomètre. Les cyclistes peuvent récolter des dons et vendre des billets/km au coût de 10 $.

Projet-santé 2022

« La réalisation d’un projet santé se traduit pour la Fondation par l’acquisition d’équipements médicaux pour améliorer la qualité des soins de santé dispensés dans notre région », indique le président du conseil d’administration, Jacques Parent. « Cela permet également le recrutement et la rétention de spécialiste dans la région par l’achat d’équipements spécialisés. »

Le projet santé retenu par la Fondation cette année a été présenté par la Dre Hélène Milot, chirurgienne générale, cheffe de service de chirurgie et d’endoscopie et vice-présidente de la FSSS ainsi que Dr Daw Saad El Gandli, chirurgien cervico-facial et oto-rhino-laryngologiste (ORL).

En 2022, la Fondation pourra procéder à l’acquisition d’un coloscope pédiatrique. « La clientèle pédiatrique peut présenter des symptômes digestifs pour lesquels on n’a pas les outils pour les investiguer ici. Habituellement, on doit les envoyer à Québec. Maintenant, on pourra offrir ce service-là à l’hôpital Le Royer », explique la Dre Milot.

Le Dr Gandli est un bon exemple de spécialiste qui a été embauché en 2010 et qui est toujours ici parce qu’en 2011, le projet santé a permis d’acquérir plusieurs équipements spécialisés en ORL.

Cette année, c’est un rhinolaryngoscope pédiatrique qui s’ajoutera aux outils du département d’ORL. « C’est une caméra flexible qui nous permet de descendre dans des zones qu’on ne peut pas voir autrement et ça facilite le diagnostic et la prise en charge des enfants. Par exemple, l’appareil pourrait confirmer la présence de végétations », explique le Dr Gandli.

« C’est mobilisateur pour les gens, c’est motivant pour les cyclistes parce qu’ils savent qu’ils vont apporter quelque chose de concret et rapidement », renchérit la présidente d’honneur.

Pionniers et relève

Outre France Lévesque, Nathalie Castilloux, cofondatrice et PDG adjointe du CISSS Côte-Nord, fait partie des personnes qui s’impliquent dans la Randonnée depuis le début, mais qui participe aussi en tant que cycliste depuis la première année. Trois autres cyclistes se démarquent par leur dévouement depuis le premier départ, soit Gaétan Lebel, Alain Rioux et Michel Ouellet.

Ghislain Gauthier, administrateur de la Fondation et responsable de la sécurité, fait partie de l’équipe également depuis 18 ans, dont 11 dans le comité organisateur.

Les autres membres du comité organisateur en sont à leur première année d’implication. Celle qui a succédé à France Lévesque en tant que directrice générale de la FSSS, Annik Levesque, a pris le relais au comité organisateur.

Marie-Ève Hébert, coordonnatrice aux communications et événements à la Fondation, Mathilde Bouchard du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale, Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières du CISSS et Dave Prévereault, directeur marketing et accueil chez Tourisme Côte-Nord, sont les autres recrues de l’équipe.

La période d’inscription pour les cyclistes se termine le 10 juin et il reste encore de la place pour ajouter une vingtaine de participants. Présentement, il y a un peu moins de 60 participants d’inscrits.