Actions pour la protection de l’environnement à l’École secondaire Serge-Bouchard

Un groupe d’élèves de cinquième secondaire du programme d’éducation intermédiaire (PEI) de l’École secondaire Serge-Bouchard (ESSB) ont organisé des actions concrètes les 18 et 19 mai pour conscientiser les élèves de l’importance de protéger l’environnement.

Dans l’après-midi du 18 mai, les jeunes ont procédé à la collecte des déchets qui ornaient les terrains de leur école et des alentours. « On est allé ramasser les déchets au cégep et les gens sont sortis pour nous remercier de notre geste », indique Amélie Gilbert, enseignante de français en cinquième secondaire.

Ce n’est pas moins qu’une cinquantaine de sacs de détritus qui ont été ainsi ramassés. Jeudi matin, les organisateurs avaient également prévu une marche avec les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire.

« On va marcher pour montrer que l’environnement nous tient à cœur. On veut que ça change, c’est pourquoi on a décidé de faire ces actions concrètes pour améliorer ce qui nous entoure », indique Éliot Tremblay, élève de cinquième secondaire et l’un des organisateurs.

Éliot Tremblay est l’un des organisateurs des activités pour l’environnement à l’ESSB.

Xavier Joncas-Roy, un des élèves qui a participé à l’organisation de ces activités, s’est adressé à ses pairs avant le départ de la marche afin de mobiliser les troupes. « Le but de cette marche, c’est de montrer à tous qu’on est actifs pour l’environnement. Les autorités vont peut-être comprendre que ça nous tient à cœur et que c’est le temps de prendre des décisions qui font plus de sens pour l’environnement ».

Xavier Joncas Roy tenait à faire des actions pour l’environnement à son école, en compagnie de l’enseignante de français Amélie Gilbert.

Il a également interpellé les plus jeunes pour leur demander de poursuivre ce type d’actions pour protéger la planète et il espère qu’ils feront la cueillette des déchets et une marche chaque année.