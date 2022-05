Baie-Comeau puise 400 000 $ dans son surplus en prévision du prochain hiver

L’hiver 2021-2022 a été enneigé à Baie-Comeau, très enneigé même. Aussi, pour permettre de renflouer les coffres dédiés au déneigement en prévision des mois de novembre et décembre, la Ville affecte une somme de 400 000 $ à partir de son surplus non affecté au 31 décembre dernier.



« On a eu un hiver vraiment important au niveau de la neige. Ç’a coûté plus cher. C’est important d’être capable de s’assurer que, pour le prochain début du prochain hiver, on ait l’argent nécessaire au budget 2022 pour être capable de faire face aux opérations de déneigement », a expliqué le maire Yves Montigny.

On se souviendra qu’en 2021, la Ville de Baie-Comeau avait économisé autour de 800 000 $ en enlèvement de la neige en raison de l’hiver très peu neigeux. « Cette année, c’est tout le contraire, on ne l’économise pas, on le dépense en plus. On avait déjà mis de l’argent de côté dans le budget en prévision d’un hiver difficile, mais jamais difficile comme ce qu’on a connu », a renchéri le directeur général, François Corriveau.

Le montant de 400 000 $ permettra aussi à la Ville de rembourser, d’une certaine façon, les sommes prélevées dans d’autres postes budgétaires, comme celui des imprévus, pour faire face à l’épuisement des fonds dédiés à la neige ces derniers mois.

« Ça va nous redonner une marge de manœuvre pour cette année pour faire de l’asphalte cet été, parce qu’il faut qu’on soit capable en faire, puis aussi pour réparer les bris d’aqueduc qu’on a en plus grand nombre et ainsi de suite », a poursuivi M. Corriveau.