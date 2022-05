Justin Trudeau à Sept-Îles pour souligner l’importance de l’industrie de l’aluminium

Le premier du Canada, Justin Trudeau, était à l’Aluminerie Alouette ce matin. Ce dernier en a profité pour souligner les 30 ans de l’aluminerie et indiquer l’importance de l’industrie de l’aluminium pour le Canada.

« Depuis 30 ans, le travail fait ici à Sept-Îles a été extrêmement important et il le sera encore plus dans les années à venir. On le sait que l’aluminium est très important pour notre avenir », affirme M. Trudeau.

Pour Justin Trudeau, la pandémie a démontré l’importance d’avoir des chaînes d’approvisionnement plus fiable. De plus, le fait que la Russie et la Chine ne soient pas considérées comme des partenaires fiables fait que le gouvernement veut développer les minéraux critiques. Ainsi, l’aluminium s’inscrit dans cette vision.

Il explique aussi que dans un continent comme l’Europe ou aux États-Unis, il y a une grande demande pour de l’aluminium vert. Il est donc tout naturel pour lui de venir supporter l’Aluminerie Alouette qui produit un aluminium de qualité.

Le gouvernement a d’ailleurs lancé une politique des minéraux critiques dans lequel on retrouve l’aluminium.

En 2019, M. Trudeau était venu visiter l’Aluminerie Alouette pour souligner la fin de tarifs douaniers américains.

Sécurité

L’enjeu de la sécurité d’une grande entreprise comme l’Aluminerie Alouette a également été abordé avec le chef du parti libéral du Canada.

Rappelons qu’au mois de février, l’entreprise a été victime d’une cyberattaque qui a causé une panne informatique majeure.

Le premier ministre s’est engagé à travailler avec les différentes institutions et compagnies pour empêcher d’autres attaques.

« Des installations comme celle-ci [Aluminerie Alouette] sont malheureusement exposées à des attaques d’acteurs malicieux qui veulent déranger la réussite économique du Canada. On va être là pour mettre en place les outils nécessaires contre ces attaques », affirme Justin Trudeau.

Le premier ministre aura également une rencontre avec les chefs de la Nation Innue. Il terminera sa journée en rencontrant des étudiants en technologie minérale au Cégep de Sept-Îles.

Justin Trudeau s’est offert un bain de foule alors qu’il a été à la rencontre des employés de l’Aluminerie Alouette.