Les policiers seront plus présents durant le long congé. Photo archives

La surveillance policière sera plus importante durant le long congé

La Sûreté du Québec demande aux automobilistes et aux usagers du réseau routier à être prudents durant ce long congé de la Journée nationale des Patriotes.

Il faut d’ailleurs être plus attentifs sur la route puisque les motocyclistes, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les piétons sont aussi présents. Les comportements responsables et respectueux du Code de la sécurité routière contribueront à l’amélioration du bilan routier, selon la SQ.

Précisons que plusieurs opérations de sécurité routière auront lieu à la grandeur de la province. Les policiers de la Sûreté du Québec seront attentifs aux comportements à risque et aux facteurs contributifs aux collisions tels que la vitesse imprudente et excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues.